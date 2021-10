Toto-Pokal-Viertelfinale im Liveticker: TSV Buchbach gegen TSV 1860 München - Freitag live

Länderspielpause? Nicht für den TSV 1860! Am Freitag steht für das Team von Michael Köllner das Viertelfinale im Toto-Pokal beim TSV Buchbach an. Die Löwen brauchen unbedingt wieder ein Erfolgserlebnis und wollen nach zuletzt sechs sieglosen Spielen in Folge unbedingt mal wieder als Sieger vom Platz gehen. Ein Selbstläufer wird die Partie beim Viertligisten aber freilich nicht: Die Buchbacher belegen aktuell Platz vier in der Regionalliga Bayern und konnten vier ihrer letzten fünf Ligaspiele für sich entscheiden. Ob die Löwen nach über vier Wochen auch endlich mal wieder einen Erfolg einfahren können, erfahren Sie am Freitag ab 19 Uhr im AZ-Liveticker!