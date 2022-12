Testspiel im Liveticker: TSV 1860 München gegen 1. FC Nürnberg live

Der TSV 1860 absolviert vor der Weihnachtspause noch drei Testspiele. Der erste Gegner ist am 16. Dezember Zweitligist 1. FC Nürnberg. Ein Wiedersehen also für Michael Köllner, der von 2017 bis 2019 den Club trainierte und mit den Franken 2018 den Aufstieg in die Bundesliga schaffte.

Verfolgen Sie die Partie am 16. Dezmeber (Freitag) ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!