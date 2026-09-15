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Regionalliga im Liveticker: SpVgg Greuther Fürth II gegen TSV 1860 - Remis für die Löwen

Der TSV 1860 kommt bei der Zweitvertretung von Greuther Fürth nicht über ein 1:1 hinaus. Der AZ-Liveticker zum Nachlesen.

| Felix Bausch
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Spielende

Fürth II und der TSV 1860 trennen sich vor knapp 5.000 Zuschauern mit 1:1, das Ergebnis geht insgesamt in Ordnung. In der zweiten Halbzeit waren die Fürther wesentlich aktiver und bestraften die Passivität der Sechzger durch Engel in der 65. Minute. Danach wachten die Sechzger wieder auf und hatten durch Eberwein und Niederlechner nochmal die Chance in Führung zu gehen, beide scheiterten aber am gut aufgelegten Prüfrock.

Den Löwen gelingt damit nicht der Sprung auf Platz drei, man rangiert nun mit 14 Punkten auf Platz fünf. Am Sonntag um 15 Uhr geht es für die Löwen schon wieder weiter in der Regionalliga Bayern, dann gegen den 1. FC Nürnberg II. Danke fürs Mitlesen und bis zum nächsten Mal!

Und jetzt pfeift Riedel ab!

Noch ist nicht Schluss.

Auswechslung SpVgg Greuther Fürth II - Yassin Memokoh kommt für Olgherto Balliu

Am Ende der Szene gibt es noch einmal Eckball für die Löwen. Fiedlers Hereingabe landet aber im Toraus.

Nach einem taktischen Foul der Fürther gibt es Freistoß in der eigenen Hälfte, Eicher steht bereit. 

Die Löwen bleiben nach der Ecke im Ballbesitz, Eberwein kann den Ball nach einer Hereingabe allerdings nicht mehr entscheidend aufs Tor drücken.

Eine Hereingabe der Löwen von rechts wird zur Ecke geklärt.

Die letzte reguläre Minute läuft.

Dressel versucht es aus der Distanz, schießt aber um einiges über den Kasten.

Eberwein kommt nach einem Fürther Ballverlust an die Kugel, kann den Ball aber im Sechzehner nicht verarbeiten.

Fiedlers Hereingabe kann zunächst geklärt werden, Bell jagt die Kugel dann per Direktabnahme in den dritten Stock.

Bell bringt einen langen Einwurf, Eberwein kommt ans Leder und holt eine Ecke raus.

Auswechslung SpVgg Greuther Fürth II - Alexander Leuthard kommt für Mika Wallentowitz

Auf beiden Seiten gibt es einen Doppelwechsel.

Auswechslung SpVgg Greuther Fürth II - Raul Marita kommt für Loris Giandomenico

Auswechslung TSV 1860 München - Raphael Wach kommt für Raphael Ott

Auswechslung TSV 1860 München - Eric Uhlmann kommt für Tunay Deniz

Die Ecke kann geklärt werden.

Bell kann eine Hereingabe der Fürther gerade noch klären. Anschließend klärt Fiedler eine weitere Hereingabe zur Ecke.

Die letzten zehn Minuten der regulären Spielzeit laufen, was geht hier noch? Gerade machen die Löwen viel Druck.

Erodgan wird steil geschickt und setzt sich gut durch. Sein Abschluss von rechts geht dann etwas vorbei.

Und fast die Führung für die Löwen! Erdoğan verlängert die scharfe Hereinhabe mit dem Kopf auf Niederlechner, seine Direktabnahme pariert Prüfrock glänzend.

Freistoß für die Löwen im rechten Halbfeld, Deniz übernimmt.

Müller wird am rechten Strafraumeck angespielt, setzt die Kugel allerdings links drüber. Da war mehr drin.

Auf einmal ist Niederlechner rechts frei durch, am Ende fehlt ihm die Geschwindigkeit und sein Pass ins Zentrum kann abgefangen werden. Ein Abschluss wäre vielleicht die bessere Option gewesen.

Die Hereingabe landet bei Megeed, der setzt den Kopfball aber um einiges drüber.

Die kurz ausgeführte Ecke kann nicht final geklärt werden, die Fürther bleiben dran. Es gibt nochmal Eckstoß.

Mendes kommt auf Seiten Fürths direkt zum Abschluss, dieser wird zur Ecke abgefälscht.

Auswechslung TSV 1860 München - Emre Erdoğan kommt für Fabio Wagner

Auswechslung SpVgg Greuther Fürth II - Jason Osei Tutu kommt für Elias Benkara

Auswechslung SpVgg Greuther Fürth II - Pepe Pereira Mendes kommt für David Günes

Auf beiden Seiten wird es gleich Wechsel geben.

Fast die direkte Antwort! Niederlechner setzt sich über rechts durch und gibt in die Mitte zu Eberwein. Der scheitert mit seinem Abschluss an Prüfrock.

Der Ausgleich hatte sich nicht unbedingt abgezeichnet, die Löwen müssen allerdings wieder mehr fürs Spiel machen, wenn es was mit den drei Punkten werden soll.

Tor! 1:1 (Elfmeter) - Jakob Engel

Youngster Engel übernimmt und verwandelt sicher nach rechts. Eicher war in die andere Ecke unterwegs.

Es gibt Elfmeter für Fürth! Balliu setzt sich im Zentrum stark durch und geht Richtung Tor. Dressel rauscht von hinten heran und bringt ihn zu Fall, klare Sache.

Jetzt mal ein vielversprechender Ansatz: Ott wird rechts angespielt und bringt den Ball scharf in die Gefahrenzone. Prüfrock ist allerdings vor Niederlechner zur Stelle.

Die Löwen finden bisher gar nicht zu ihrem Spiel, es ist ein Kontrast zur guten ersten Halbzeit.

Offiziell sind laut des Stadionsprechers 4.825 Zuschauer im Sportpark Ronhof. Davon sind knapp 3.000 Löwen-Anhänger.

Die Ecke hat keine Folgen.

1860 steht tief, Fürth lässt den Ball laufen. Jetzt holt Wallentowitz wieder eine Ecke raus.

Die Fürther kommen hier gut aus der Kabine und sind wesentlich aktiver.

Die Ecke landet im Seitenaus, der Ball kam zu hoch.

Krautkrämer mit einem starken Antritt auf rechts, er holt eine weitere Ecke für die Fürther raus.

Diese bringt allerdings nichts ein.

Günes nimmt die Hereingabe aus kurzer Distanz direkt. Eicher pariert stark zur nächsten Ecke.

Wallentowitz kommt über rechts und holt eine Ecke raus.

Auswechslung TSV 1860 München - Julian Bell kommt für Mark Gevorgyan

Kayabunar wechselt zur Halbzeit positionsgetreu, der gelbvorbelastete Gevorgyan geht raus.

Anpfiff 2. Halbzeit

Weiter geht's, Riedel pfeift zur zweiten Halbzeit an!

Halbzeitpause

Mit einer 1:0-Führung gehen die Löwen gegen Fürth II in die Pause. Das Ergebnis ist bisher absolut verdient, die Löwen sind die aktivere Mannschaft und auch vor dem Tor gefährlicher, Niederlechner hätte in der 27. Minute erhöhen können. Die Fürther haben Probleme mit dem hohen Pressing der Sechzger und können selbst kaum Nadelstiche setzen, es sind zu viele kleine Fehler dabei.

Riedel pfeift zur Halbzeit.

Auch diese Ecke verpufft, am Ende entscheidet der Schiedsrichter auf Abseits.

Die Ecke bringt nichts ein, eine weitere Hereingabe von Deniz wird zur nächsten Ecke geklärt.

Gevorgyan holt rechts im Strafraum eine Ecke raus.

Und aus dem Nichts die Riesenchance für Fürth! Wallentowitz bringt eine scharfe Flanke aus dem rechten Halbfeld, Megeed kommt zum Kopfball, wird aber noch entscheidend gestört. Am Ende trudelt der Ball am Pfosten vorbei.

Nach vorne gelingt den Mittelfranken wenig, die Zuspiele sind oft zu ungenau. Allgemein fehlt die Sicherheit im Fürther Spiel.

Die mitgereisten Löwen-Fans machen weiterhin mächtig Alarm im Gästeblock.

Ein Fürther Akteur spielt einen fatalen Querpass im Sechzehner, Fiedler kommt an den Ball. Sein Abschluss wird allerdings noch geblockt.

Die Hereingabe kann geklärt werden.

Gevorgyan holt eine weitere Ecke raus.

Die Fürther stehen aktuell tief, am Ende einer längeren 1860-Ballbesitzphase wird Dressels Abschluss abgeblockt.

Die Hereingabe kommt flach, Niederlechner verlängert zunächst und bekommt die Kugel am Ende wieder zurück. Er zieht aus kurzer Distanz ab, Prüfrock kann abwehren.

Eberwein schießt einen Fürther im Sechzehner an, Eckball für die Löwen.

Gevorgyan wird rechts vorne angespielt, schlägt die Flanke dann aber ins Aus.

Giandomenico versucht es aus der Distanz, der Ball wird geblockt.

Gelbe Karte für Mark Gevorgyan

Gevorgyan senst Giandomenico um, folgerichtig gibt es Gelb.

Die Fürther Zweitvertretung hat Probleme mit dem Pressing der Sechzger, immer wieder können die Löwen den Ball hoch erobern.

Dressel erobert den Ball im Mittelfeld und gibt nach links auf Eberwein. Der verspielt die aussichtsreiche Situation allerdings, sein Steckball auf Niederlechner gerät zu lang.

Wallentowitz setzt sich wieder über rechts durch, begeht am Ende aber ein Offensivfoul.

Niederlechner mit einer weiteren Chance für die Löwen! Nach schöner Kombination durch das Zentrum bekommt er den Ball von Eberwein, setzt den Ball aber im Fallen links am Tor vorbei.

Und Fürth reagiert: Wallentowitz kann sich im Strafraum der Löwen durchsetzen, setzt den Ball aber wuchtig ans Außennetz.

Wie reagieren die Fürther jetzt?

Tor! 0:1 - Michael Eberwein

Und es steht 1:0 für die Löwen! Tunay Deniz bringt einen Freistoß aus knapp 40 Metern mittig aufs Tor, Fürth-Keeper Prüfrock lässt die Kugel nur nach vorne abprallen. Eberwein schaltet am schnellsten und setzt den Ball in die Maschen.

Die Löwen bauen in der eigenen Hälfte auf, die Fürther stehen recht tief.

Prüfrock im Kasten der Fürther wischt den Ball aus dem Sechzehner.

Die Ecke bringt nichts ein, Müller fälscht den Ball zur nächsten Ecke ab.

Die Löwen laufen gleich hoch an und erzwingen die erste Ecke.

Anpfiff 1. Halbzeit

Die Partie beginnt, Riedel hat angepfiffen!

Die Kulisse ist großartig, von den Rängen kommt lautstarke Unterstützung. Gleich geht's los!

Knapp 3.000 Anhänger der Löwen sind nach Fürth mitgereist.

Die Löwen laufen in Fürth erstmals mit dem neuen, dunkelblauen Auswärtstrikot auf:

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Der Schiedsrichter der heutigen Partie ist Maximilian Riedel, der bereits 62 Spiele in der Regionalliga Bayern geleitet hat. Seine Assistenten sind Michael Krug und Maximilian Kroepfl, der Vierte Offizielle an der Seitenlinie ist Jürgen Lehmann

Der Auswärtsblock der Löwen ist schon voll. Es werden erste Sprechchöre angestimmt. 

Mit Lukas Reich (seit Sommer 2025 bei Greuther Fürth) ist ein Ex-Löwe im Stadion. In der VIP-Lounge schaute der Youngster, der acht Jahre lang beim TSV 1860 ausgebildet wurde, bei den Löwen-Bossen um Geschäftsführer Thomas Probst vorbei. 

Vor dem heutigen Spiel packte 1860-Neuzugang Eric Uhlmann gleich mal eine Aufstiegs-Ansage aus, Trainer Alper Kayabunar bleibt in dieser Hinsicht noch vorsichtig.

Kurz zur tabellarischen Ausgangslage: Mit einem Sieg bei der Fürther Zweitvertretung könnten die Löwen auf Platz drei aufrücken und damit den Rückstand auf den Tabellenführer TSV Buchbach auf fünf Punkte verkürzen. Nach dem Heimsieg gegen Schwaben Augsburg steht man aktuell nach sieben Spieltagen mit 13 Punkten auf Tabellenplatz sechs.

Bei Fürth II sieht es hingegen nicht so gut aus, von sieben Spielen konnte man gerade einmal zwei gewinnen (am vergangenen Samstag gab es gegen Augsburg II einen 3:0-Erfolg) und steht somit mit sechs Punkten auf Tabellenplatz 17.

Im Vergleich zum 3:0-Heimsieg gegen Schwaben Augsburg am vergangenen Freitag nimmt Löwen-Coach Kayabunar damit keine Änderungen an seiner Startelf vor.

Die Löwen-Aufstellung ist da: Eicher - Fiedler - Fassmann - Weber - Gevorgyan - Dressel - Deniz - Ott - Eberwein - Wagner - Niederlechner.

Einige Fans sind bereits auf dem Weg nach Fürth. 2.500 Löwen-Anhänger werden im Sportpark der Spielvereinigung erwartet.

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Hallo und herzlich willkommen im AZ-Liveticker! Am Dienstagabend ist der TSV 1860 zu Gast bei der SpVgg Greuther Fürth II. Verfolgen Sie die Partie ab 19 Uhr live!

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