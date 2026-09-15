Regionalliga im Liveticker: SpVgg Greuther Fürth II gegen TSV 1860 - Remis für die Löwen

Fürth II und der TSV 1860 trennen sich vor knapp 5.000 Zuschauern mit 1:1, das Ergebnis geht insgesamt in Ordnung. In der zweiten Halbzeit waren die Fürther wesentlich aktiver und bestraften die Passivität der Sechzger durch Engel in der 65. Minute. Danach wachten die Sechzger wieder auf und hatten durch Eberwein und Niederlechner nochmal die Chance in Führung zu gehen, beide scheiterten aber am gut aufgelegten Prüfrock.

Den Löwen gelingt damit nicht der Sprung auf Platz drei, man rangiert nun mit 14 Punkten auf Platz fünf. Am Sonntag um 15 Uhr geht es für die Löwen schon wieder weiter in der Regionalliga Bayern, dann gegen den 1. FC Nürnberg II. Danke fürs Mitlesen und bis zum nächsten Mal!