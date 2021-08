Champions-League-Auslosung jetzt im Liveticker: Auf welche Gegner trifft der FC Bayern in der Gruppenphase?

Endlich wieder Champions League! Nach dem Aus im Viertelfinale gegen PSG in der vergangenen Saison will der FC Bayern mit dem neuen Trainer Julian Nagelsmann jetzt erneut angreifen. Am Donnerstagabend findet die Auslosung der Gruppenphase statt – auf welche Gegner wird der FC Bayern in der "Königsklasse" treffen? Neben den Münchnern sind aus der Bundesliga auch noch Borussia Dortmund, RB Leipzig sowie der VfL Wolfsburg dabei. Verfolgen Sie die Champions-League-Auslosung am Donnerstag ab 18 Uhr hier im Liveticker!