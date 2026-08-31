Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen empfangen Buchbach – Anpfiff ist am Dienstag um 19 Uhr!
Toto-Pokal im Liveticker: TSV 1860 München gegen TSV Buchbach live
Das Achtelfinale im Toto-Pokal steht an. Und die Löwen dürfen sich auf ein Heimspiel freuen: Der TSV 1860 empfängt am Dienstagabend auf Giesings Höhen Ligakontrahent Buchbach im Grünwalder Stadion.
Verfolge die Partie ab 19 Uhr im AZ-Liveticker!
Austragungsort: München
Austragungsstätte: Grünwalder Stadion
Zuschauerzahl: -
Schiedsrichter: -
Spiel startet in
Tage
Stunden
Minuten
Sekunden