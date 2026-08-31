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Toto-Pokal im Liveticker: TSV 1860 München gegen TSV Buchbach live

Das Achtelfinale im Toto-Pokal steht an. Und die Löwen dürfen sich auf ein Heimspiel freuen: Der TSV 1860 empfängt am Dienstagabend auf Giesings Höhen Ligakontrahent Buchbach im Grünwalder Stadion.

Verfolge die Partie ab 19 Uhr im AZ-Liveticker! 

| Bernhard Lackner
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Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen empfangen Buchbach – Anpfiff ist am Dienstag um 19 Uhr!

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