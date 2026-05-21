Toto-Pokal-Finale im Liveticker: Würzburger Kickers gegen TSV 1860 München – Samstag live

Beenden die Löwen die insgesamt enttäuschende Saison 2025/26 doch noch mit einem Titel? Am Samstagnachmittag trifft der TSV 1860 im Finale des Toto-Pokals auf den künftigen Drittligisten Würzburger Kickers. Weil die Würzburger sich in der Regionalliga Bayern im Fernduell mit der SpVgg Unterhaching durchgesetzt und als bayerischer Amateurmeister das Ticket für die lukrative erste Hauptrunde im DFB-Pokal-Wettbewerb 2026/27 gelöst haben, steht bereits vor dem Anpfiff fest: Auch die Löwen haben das mit über 210.000 Euro aus Vermarktungserlösen dotierte DFB-Pokal-Ticket bereits sicher – und dazu ein Heimspiel gegen einen Erst- oder Zweitligisten.

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