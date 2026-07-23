AZ-Plus

Liveticker: SV Wehen Wiesbaden gegen FC Bayern München am Samstag live

Der FC Bayern verliert sein erstes Testspiel in der Sommervorbereitung mit 1:2 gegen Wehen Wiesbaden.

Die Partie im AZ-Liveticker nachlesen!

| Felix Bausch
X
Sie haben den Liveticker der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken Teilen
Lädt...

Spielende

Das erste Testspiel der Sommervorbereitung geht aus Bayern-Sicht mit 1:2 verloren, ein Unentschieden wäre besonders nach der Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit verdienter gewesen. Die Wiesbadener beschenken sich damit zu ihrem 100-jährigen Vereinsjubiläum selbst. Die Einwechslungen der Profis um Tom Bischof und von weiteren Youngstern wie dem quirligen Maycon Cardozo haben Energie ins Spiel gebracht, man konnte sich einige Chancen herausspielen. Am Ende patzte allerdings Torwart-Routinier Ulreich folgenschwer, den FC Bayern gelang dann nicht mehr der Ausgleich.

Für den FC Bayern geht es ab kommenden Montag mit dem Trainingslager am Tegernsee weiter, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal!

Spielende

Und jetzt pfeift Ballweg ab.

Ein Wiesbadener verlängert die Kugel unglücklich, die Bayern können diese Situation allerdings nicht aus.

Sacha Boey holt nochmal eine Ecke raus.

Wiesbaden steht tief, gibt es noch die Chance?

Die letzte Minute der Nachspielzeit läuft.

Die Wiesbadener spielen den Freistoß kurz aus, am Ende der Szene fliegt Schleimers Abschluss über den Kasten. 

Pavic kommt gegen Stehle zu spät, Freistoß für Wehen Wiesbaden.

Es gibt nochmal Ecke, Bischofs Flanke kommt zu niedrig und die Wiesbadener können klären.

Nach gutem Zuspiel von Cardozo wird Sieb abgedrängt, Wiesbaden kann den Konter fahren. Ulreich passt auf und klärt.

Ibrahimovic kann sich links nicht gegen Nink durchsetzen.

Kommen die Bayern nochmal zurück? Die letzten fünf Minuten der regulären Spielzeit laufen.

Tor! 2:1 - Lukas Schleimer

Was für ein Aussetzer von Ulreich! In der Gegenbewegung landet Agrafiotis Flanke bei Bogicevic, dessen Nachschuss ist eigentlich ungefährlich. Der zentrale Abschluss rutscht Ulreich aber aus den Händen, Schleimer bedankt sich und schiebt ein.

Die darauffolgende Ecke kann geklärt werden. 

Bischof setzt den Ball mit Schmackes aufs rechte untere Eck, Stritzel passt aber gut auf und pariert zur Ecke.

Cardozo geht mit tollem Antritt Richtung Wiesbadener Tor, wird aber zu Fall gebracht. Bischof steht aus rund 20 Metern zum Freistoß bereit.

Boey schirmt Fechner nach einem Steckball von Schleimer gut ab, es gibt Abstoß.

Cardozo bringt eine scharfe Hereingabe von links, Ibrahimovic begeht allerdings ein Offensivfoul.

Pavic ist wieder auf dem Feld.

Der Rekordmeister kombiniert sich fein durch die Mitte, Chavez kommt aber nicht zum Abschluss.

Pavic geht erstmal vom Spielfeld, es geht mit Ballbesitz für den FC Bayern weiter.

Im Mittelfeld gibt es einen Zusammmenstoß, Pavic und Agrafiotis rasseln mit den Köpfen zusammen. Pavic sitzt am Boden und wird behandelt, der Wehen-Akteur steht wieder.

Die Wiesbadener spielen einen Konter nicht sauber aus, die Bayern können nach einem geblockten Abschluss klären.

Stritzel geht gegen Sieb ins Dribbling, es geht noch gut.

Das Spiel geht weiter.

Jetzt geht es wieder in die Trinkpause, diese wird von den Rängen mit Pfiffen begleitet.

Die Ecke bringt nichts ein.

Die Bayern bleiben in der Aktion, Sieb holt eine Ecke raus.

Ulreich springt an der Hereingabe vorbei, Bischof kann den Ball klären. Ibrahimovic kann sich in der Gegenbewegung dann nicht durchsetzen.

Pavic klärt eine scharfe Hereingabe Stehles zur Ecke.

Beide Mannschaften sind in der zweiten Halbzeit sehr aktiv, wollen den Führungstreffer. Es wirkt nicht wie ein sommerlicher Kick.

Fechners Chipball kommt zu lang, die Bayern bauen wieder über Ulreich auf.

Bischof bekommt links im Strafraum den Ball von Ibrahimovic, dribbelt am Gegenspieler vorbei und scheitert dann im kurzen Eck an Stritzel. Binder setz den Nachschuss mit dem Kopf in die Arme des Wehen-Keepers. Starke Aktion Bischofs.

Die Bayern pressen jetzt hoch, die Einwechslung der Profis macht sich bemerkbar.

Auswechslung SV Wehen Wiesbaden - Tim Neubert kommt für Justin Janitzek

Damit kommt heute jeder Spieler im Kader von Wehen Wiesbaden zum Einsatz.

Auswechslung SV Wehen Wiesbaden - Simon Stehle kommt für Philipp Hercher

Auswechslung SV Wehen Wiesbaden - Ben Nink kommt für Jordy Gillekens

Nink kommt für den angeschlagenen Gillekens.

Gillekens muss behandelt werden, das Spiel ist unterbrochen. Gleich wird es nochmal Wechsel auf Wiesbadener Seite geben.

Tor! 1:1 - Tom Bischof

Und Bischof trifft! Er setzt den Ball nach rechts unten, Stritzel ist noch dran, kann den Ausgleich aber nicht verhindern.

Binder geht rechts im Strafraum ins Dribbling und wird von Ex-Bayern-Youngster Janitzek zu Fall gebracht, es gibt Elfmeter! Bischof steht bereit.

Nach einem langen Ball verschätzt sich Pavic, Kalem legt den Ball aber rechts vorbei.

Auswechslung FC Bayern München - Arijon Ibrahimović kommt für Skender Nuraj

Auswechslung FC Bayern München - Maycon Cardozo kommt für Richard Ajayi

Auswechslung SV Wehen Wiesbaden - Robin Kalem kommt für Ibrahim Ati Allah

Auswechslung SV Wehen Wiesbaden - Niklas May kommt für Fabian Greilinger

Binder kommt zum Abschluss, der zur Ecke geblockt wird. Diese bringt nichts ein.

Auswechslung SV Wehen Wiesbaden - Florian Stritzel kommt für Noah Brdar

Auch Wiesbaden wechselt den Keeper, Elferkilller Stritzel kommt.

Auswechslung SV Wehen Wiesbaden - David Suarez kommt für Jakob Lewald

Auswechslung FC Bayern München - Felipe Chavez kommt für Bastian Assomo

Auswechslung SV Wehen Wiesbaden - Gino Fechner kommt für Max Brandt

Auswechslung SV Wehen Wiesbaden - Donny Bogicevic kommt für Tarik Gözüsirin

Auswechslung SV Wehen Wiesbaden - Lukas Schleimer kommt für Sinan Karweina

Auswechslung SV Wehen Wiesbaden - Nikolas Agrafiotis kommt für Moritz Flotho

Auswechslung FC Bayern München - Sacha Boey kommt für Adam El-Chaar

Auswechslung FC Bayern München - Roko Mijatovic kommt für Vincent Manuba

Auswechslung FC Bayern München - Tom Bischof kommt für Simon Schaff

Auswechslung FC Bayern München - João Palhinha kommt für Michael Matosevic

Auswechslung FC Bayern München - Sven Ulreich kommt für David Podar-Stiube

Anpfiff 2. Halbzeit

Weiter geht's, auf beiden Seiten gibt es mehrere Wechsel. Bayern-Trainer Vincent Kompany schickt mehrere Profis aufs Feld.

Halbzeitpause

Wehen Wiesbaden führt zur Pause mit 1:0, die Führung geht absolut in Ordnung. Man merkt dem jungen Bayern-Team an, dass sie kaum eingespielt sind und Wiesbaden sich schon länger in der Vorbereitung befindet. Mit laufender Spieldauer fand die Bayern-Mannschaft besser ins Spiel und kam auch zu einigen Abschlüssen, etwa durch den eingewechselten Binder.

Schiedsrichter Ballweg pfeift zur Pause.

Assomo kommt aus der Distanz zum Abschluss, Janitzek blockt gut.

Die Ecke bringt nichts ein.

Binder setzt sich nach einem Steckpass aus dem Mittelfeld stark durch, sein Abschluss wird geblockt. Die Aktion läuft weiter, Binder scheitert dieses Mal an Wehen-Keeper Brdar. Es gibt Eckball.

Mijatovic kriegt bei einem Chip der Wiesbadener gerade noch das Bein dazwischen.

Rechtsverteidiger El-Chaar schaltet sich mal ins Offensivspiel ein, am Ende geht der Ball verloren.

Die ersten Profis um Tom Bischof und Sacha Boey begeben sich zum Aufwärmen und werden mit warmem Applaus bedacht.

Das Spiel plätschert gerade etwas vor sich hin.

Wehen kommt über rechts in den Sechzehner, der Ball kann gerade noch abgefangen werden.

Auswechslung FC Bayern München - Tim Binder kommt für Oluwaseyi Wilson

Auswechslung FC Bayern München - Filip Pavic kommt für Raphael Pavlic

Auswechslung FC Bayern München - Armindo Sieb kommt für Guido Della Rovere

Vincent Kompany kann mit der Vorstellung seiner Mannschaft bis hierher nicht zufrieden sein.

Jetzt gibt es eine Trinkpause, das kommt einem doch von einer gewissen Großveranstaltung aus Nordamerika bekannt vor...

Was ein Ding! Gözüsirin fängt einen Fehlpass aus der Bayern-Defensive ab und zieht direkt ab! Podar-Stiube streckt sich vergeblich, der Ball springt gerade noch über die Latte.

Die Bayern setzen sich im letzten Drittel fest, am Ende können die Wiesbadener einen Abstoß rausholen.

Der Freistoß bringt nichts ein.

Gelbe Karte für Richard Ajayi

Ajayi holt Hercher von den Beinen, Freistoß aus dem rechten Halbfeld und folgerichtig gelb.

Trainer Kompany ist an der Seitenlinie lautstark dabei, gibt immer Anweisungen.

Langsam aber sicher kommt der Rekordmeister besser ins Spiel.

Della Rovere tritt an und setzt den Ball nur knapp rechts über den Querbalken.

Es gibt Freistoß in guter Postion zentral vor dem Tor, Schaff wurde zu Fall gebracht.

Die Ecke bringt nichts ein.

Die Ecke dreht sich aufs Tor, Brdar faustet die Kugel zur nächsten Ecke raus.

Jetzt mal ein guter Angriff der Bayern! Eine scharfe Hereingabe kommt von rechts, Gillekens klärt in höchster Not.

Karweina verzieht etwas, der Ball landet rechts im Toraus.

Die Bayern-Youngster müssen jetzt natürlich mehr investieren, bisher sind sie kaum im Spiel angekommen.

Tor! 1:0 - Ibrahim Ati Allah

Tor für Wehen Wiesbaden! Podar-Stiubes riskanter Pass in die Mitte kann abgefangen werden, dann schalten die Wiesbadener schnell um. Am Ende landet die Kugel bei Ati Allah, der ins rechte untere Eck vollstreckt. Der Bayern-Keeper war noch dran, kann den Einschlag aber nicht verhindern.

Wilson versucht es mit einer Verlagerung auf die rechte Offensivseite, der Ball verrutscht ihm jedoch und landet im Toraus.

Die kurz ausgeführte Ecke kann geklärt werden, die Bayern haben den Ball sicher.

Es gibt die erste Ecke für die Wiesbadener.

Moritz Flotho verpasst eine Hereingabe von rechts nur knapp.

Wiesbaden agiert giftig in den ersten Minuten, bereitet den Bayern-Youngstern mit ihrem hohen Pressing einige Probleme.

Wiesbaden erobert hoch den Ball, Ati Allahs Steckball landet aber im Toraus. Abstoß.

Wiesbaden lässt den Ball erstmal durch die eigenen Reihen laufen.

Anpfiff 1. Halbzeit

Los geht's mit dem ersten Testspiel der Saison 2026/27, der Schiedsrichter hat den Ball freigegeben!

Die Spieler betreten das Feld, gleich geht es los!

Die Brita-Arena ist mit 12.000 Zuschauern gut gefüllt.

Heute bietet sich natürlich für die Talente in der Bayern-Startelf eine Chance, sich für die Profis zu empfehlen.

In der Startaufstellung Wehen Wiesbadens, der mit der heutigen Paarung das 100-jährige Vereinsjubiläum begeht, steht auch der ehemalige Bayern-Jugendspieler Justin Janitzek.

Teilen