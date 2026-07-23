Liveticker: SV Wehen Wiesbaden gegen FC Bayern München am Samstag live

Das erste Testspiel der Sommervorbereitung geht aus Bayern-Sicht mit 1:2 verloren, ein Unentschieden wäre besonders nach der Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit verdienter gewesen. Die Wiesbadener beschenken sich damit zu ihrem 100-jährigen Vereinsjubiläum selbst. Die Einwechslungen der Profis um Tom Bischof und von weiteren Youngstern wie dem quirligen Maycon Cardozo haben Energie ins Spiel gebracht, man konnte sich einige Chancen herausspielen. Am Ende patzte allerdings Torwart-Routinier Ulreich folgenschwer, den FC Bayern gelang dann nicht mehr der Ausgleich.

Für den FC Bayern geht es ab kommenden Montag mit dem Trainingslager am Tegernsee weiter, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal!