Der FC Bayern startet in die Vorbereitung auf die neue Saison – noch ohne zahlreiche WM-Fahrer wie Harry Kane oder Michael Olise. Wechselt der Franzose zu Real Madrid? Und wer kommt noch?

Es war optisch zumindest ein kleines Zeichen, das Michael Olise beim völlig verrückten 4:6 der Franzosen im Spiel um Platz drei bei der WM gegen England sendete. Der Offensivstar des FC Bayern trug knallrote Schuhe – ein Bekenntnis zu seinem derzeitigen Arbeitgeber? Derzeit wird alles, was Olise macht, genau beobachtet. Schließlich hält sich hartnäckig das Gerücht, dass der 24-Jährige noch in diesem Sommer zu Real Madrid wechseln will. Das soll Olise während der WM im Mannschaftskreis erzählt haben.

Platz vier mit Frankreich bei der WM: Olise. © IMAGO/Chris Arjoon/Icon Sportswire

Beim FC Bayern gilt der Franzose nach wie vor als unverkäuflich. "Wir sind kein Verkäuferverein", sagte Präsident Herbert Hainer zuletzt in der AZ. Bewegung könnte nur dann in die Thematik kommen, wenn Olise die Münchner über seinen Wechselwunsch unterrichten würde. Das ist bislang nicht geschehen.

Urlaub, Asien-Tour und offene Baustellen im Kader

Genauso wie England-Kapitän Harry Kane und Frankreichs Abwehrstar Dayot Upamecano wird Olise nun erst einmal einen dreiwöchigen, wohlverdienten Urlaub genießen, ehe er nach der Asien-Tour Anfang August wieder ins Training beim FC Bayern einsteigt. So zumindest der Plan. Olise ist dabei nur eines von mehreren Fragezeichen für Trainer Vincent Kompany. Die AZ gibt einen Überblick.

WM-Frust: Die DFB-Stars Joshua Kimmich (l.) und Manuel Neuer. © IMAGO/Moritz Mueller

Mögliche Nachfolger für Olise

Wer könnte Olise ersetzen? Der Offensivstar spielte eine auffällige WM, auch wenn er im Abschluss nicht zwingend genug agierte. Mit sieben Torvorlagen übertraf Olise sogar den alten Rekord des Brasilianers Pelé (sechs), letztlich war es trotzdem kein befriedigendes Turnier für ihn. Ob er nun zu Real Madrid wechselt? Die Königlichen um Frankreich-Kapitän Kylian Mbappé sind stark interessiert, sie müssten für Olise wohl eine Ablöse von circa 200 Millionen Euro zahlen. "Ich glaube nicht, dass Real Madrid da eine Chance hat", sagte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus der "Bild".

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Abwarten. Einen wechselwilligen, womöglich frustrierten Star braucht keine Mannschaft. Bayern würde sich bei einem Olise-Abschied selbstverständlich um Ersatz kümmern. Es müsste dann schon ein Topspieler wie Frankreichs Bradley Barcola von Paris Saint-Germain sein.

Weitere Transferpläne des FC Bayern

Wer kommt noch? Die Münchner um Sportvorstand Max Eberl beobachten den Transfermarkt, ein Sechser, ein Offensivspieler und vielleicht ein Verteidiger könnten den Kader verstärken. Das hängt aber auch von Verkäufen ab. Bislang hat Bayern Deutschlands Linksverteidiger Nathaniel Brown und Marokkos Offensivspieler Ismael Saibari für insgesamt mehr als 100 Millionen Euro verpflichtet.

Er soll Bayern verlassen: João Palhinha. © IMAGO

Abgänge und Streichkandidaten im Kader

Wer geht? Spannend wird, ob sich ein Abnehmer für João Palhinha findet. Der Portugiese, in der vergangenen Saison leihweise für Tottenham Hotspur im Einsatz, soll sich trotz Vertrags bis 2028 einen neuen Verein suchen. Hoch im Kurs sollen Benfica Lissabon und Aston Villa stehen. Bayern möchte Palhinha nach AZ-Informationen verkaufen und nicht erneut verleihen.

Weniger groß ist das Interesse an den zuletzt ebenfalls ausgeliehenen Sacha Boey und Bryan Zaragoza sein. Auch Hiroki Ito darf wechseln. Nicht mehr zum Kader der neuen Saison zählen Leon Goretzka, Raphaël Guerreiro (beide nach Vertragsende vereinslos), Nicolas Jackson (Ausleihe beendet) sowie Daniel Peretz und Alexander Nübel (beide verkauft).

DFB-Stars, Saisonstart und neue Ziele

Was machen die deutschen Nationalspieler? Kompany wird gefordert sein, die DFB-Stars wie Joshua Kimmich nach dem enttäuschenden WM-Aus gegen Paraguay wieder aufzurichten. Bei der obligatorischen Leistungsdiagnostik und den medizinischen Untersuchungen an diesem Montag fehlen die deutschen WM-Teilnehmer noch, im Trainingslager am Tegernsee (27. bis 30. Juli) werden sie aber dabei sein.

Das erste Pflichtspiel der neuen Spielzeit ist der Franz-Beckenbauer-Supercup am 22. August beim Vizemeister Borussia Dortmund. Die Bundesliga-Saison beginnt für die Münchner sechs Tage später daheim gegen den VfB Stuttgart. Es heißt jetzt: WM abhaken und einen neuen Angriff aufs Triple starten – im Idealfall mit Michael Olise.