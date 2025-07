Testspiel im Liveticker: SSV Jahn Regensburg gegen TSV 1860 München - Volland Traumtor bringt Sechzig auf die Siegerstraße

Generalprobe mehr als geglückt! Der TSV 1860 gewinnt durch Traumtore in Regensburg mit 4:0. Nach einer eher müßigen Anfangsviertelstunde ließ einer Alu-Kracher von Niederlechner den Löwen aufwachen. Für das erste Traumtor des Tages sorgte aber Volland. Der Rückkehrer versenkte den Ball vom Mittelkreis im Tor, erhöhte noch vor der Pause per Abstauber. In der zweiten Hälfte sorgten ein 16-Meter-Kopfball von Verlaat und ein feiner Lupfer von Kozuki für den Endstand. Damit dürfte Sechzig mit reichlich Selbstvertrauen am kommenden Freitag in die Liga starten. Wir verabschieden uns damit aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch ein schönes Rest-Wochenende!

