Der TSV 1860 erledigt seine Pflichtaufgabe beim SC Reichmannsdorf souverän – mehr aber auch nicht.

Pflichtspielauftakt glanzlos geglückt. Der TSV 1860 steht nach einem 6:0-Sieg beim oberfränkischen Achtligisten SC Reichmannsdorf in der zweiten Runde des Totopokals. Die Partie hatte vor 2.700 Zuschauern mit rund 15-minütiger Verspätung begonnen, nachdem die Löwen auf der A9 in den Feierabendverkehr geraten waren.

Trainer Patrick Glöckner hatte unter anderem auf Kapitän Jesper Verlaat, Florian Niederlechner und Kevin Volland im Kader verzichtet, doch keiner der aufgebotenen Spieler konnte sich nachhaltig für die erste Elf aufdrängen.

TSV 1860 München: Hobsch trifft doppelt, Deniz wunderschön per Freistoß

Die Tore für den Favoriten erzielten Ersatzkapitän Patrick Hobsch (10., 19.), Maximilian Wolfram (16.), Morris Schröter per Foulelfmeter (25.), Tunay Deniz per Freistoß (40.) sowie der in der zweiten Hälfte eingewechselte Samuel Althaus (85.). Wolfram war zudem kurz vor der Pause nach einem zweifelhaften Elfmeter-Pfiff an Jonah Popp im SCR-Tor gescheitert.

Die Auslosung für die zweite Totopokal-Runde findet am Donnerstag um 10.30 Uhr statt. Kurios: Zum ersten Mal kam nach Angaben des Bayerischen Fußball-Verbandes keiner der 22 Kreispokalsieger, die sich traditionell aus dem Teilnehmerfeld einen Gegner aussuchen dürfen, weiter in die nächste Runde.