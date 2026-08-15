Telekom Cup im Liveticker: FC Bayern gegen RB Leipzig – FCB gewinnt erstes Titelchen

Tor! 2:1 - Nathaniel Brown

Aus dem Nichts die erneute Führung für die Bayern! Pavlovic mit einem Traumpass auf den hochgerückten Brown. Der Neuzugang behält im Eins-gegen-Eins mit Vandevoordt die Nerven und schiebt eiskalt zum 2:1 ein.

Kleiner Schönheitsfehler: Brown stand beim Pass im Abseits. Da es keinen VAR gibt, wird die Szene auch nicht überprüft und der Treffer behält seine Gültigkeit.