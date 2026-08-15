Telekom Cup im Liveticker: FC Bayern gegen RB Leipzig – FCB gewinnt erstes Titelchen

Spielende
Schluss! Der FC Bayern schlägt RB Leipzig mit 3:1 und gewinnt den Telekom Cup. Wir verabschieden uns damit aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch ein schönes Wochenende.
Der FC Bayern schlägt RB Leipzig mit 3:1 und gewinnt den Telekom Cup, bangt aber um drei verletzte Stars. Der Ticker zum Nachlesen.
Spielende
Schluss! Der FC Bayern schlägt RB Leipzig mit 3:1 und gewinnt den Telekom Cup. Wir verabschieden uns damit aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch ein schönes Wochenende.
Boey steht wieder und spielt weiter.
Jetzt liegt Boey am Boden und hat einen Krampf. Wird Zeit, dass hier Schluss ist...
Die Stimmung in der Arena ist nach dem Zwischenfall mit Musiala wirklich seltsam. Es gibt ein leises Raunen auf den Tribünen, ansonsten Stille.
Auswechslung FC Bayern München - Bara Sapoko Ndiaye kommt für Jamal Musiala
Was für ein Schockmoment! Zum Glück werden die Notärzte wieder weggeschickt und Musiala kann den Platz auf eigenen Beinen verlassen. Da sich die Situation abseits des Balles zugetragen hat, war leider nicht zu sehen, was genau passiert war.
Das gibt es doch nicht! Musiala liegt auf dem Boden und schreit sofort laut auf. Mit- und Gegenspieler rufen sofort die Ärzte und fordern eine Trage an.
Tor! 3:1 - Jamal Musiala
Tooor für die Bayern - und die erste Vorlage von Saibari! Der Neuzugang wuselt sich von links in den Strafraum, geht an mehreren Gegenspielern vorbei und legt ab auf Musiala. Der fackelt nicht lange und zieht direkt ab. Der Ball wird noch abgefälscht und landet unhaltbar für Vandevoort im Tor.
Von den Leipzigern kommt seit dem Treffer zum 2:1 nur noch wenig. Im Falle eines Unentschiedens würde es übrigens direkt nach der regulären Spielzeit ins Elfmeterschießen gehen.
Gelbe Karte für Ismael Saibari
Eieiei! Saibari hält gegen Geertruida klar die Sohle drüber und sieht Gelb. Zum Glück gibt's hier keinen VAR, sonst hätte es ein kurzes Debüt für den Neuzugang werden können...
Super Einzelaktion von Cardozo, der furchtlos ins Duell mit zwei Leipzigern geht und abschließt. Vandevoort pariert.
Davies legt den Ball von links in den Rückraum zu Musiala, dessen Schuss aber weit über die Latte geht.
Heute bekommen wir ihn also zum ersten Mal im Bayern-Trikot zu Gesicht: Ismael Saibari wird für Tom Bischof eingewechselt und feiert unter dem Applaus der Fans sein Debüt für den Rekordmeister. Willkommen in München!
Auswechslung FC Bayern München - Maycon Cardozo kommt für Tim Binder
Auswechslung FC Bayern München - Ismael Saibari kommt für Tom Bischof
Auswechslung FC Bayern München - Jamal Musiala kommt für Arijon Ibrahimović
Auswechslung FC Bayern München - Hiroki Ito kommt für Min-jae Kim
Auswechslung FC Bayern München - Wisdom Mike kommt für Luis Díaz
Auswechslung FC Bayern München - Alphonso Davies kommt für Nathaniel Brown
Während der Behandlung wird gerade auch die Trinkpause durchgeführt. Für Kim wird es wohl nicht weitergehen.
Erneute Verletzungssorgen bei den Bayern. Jetzt sitzt Kim auf dem Boden und muss behandelt werden.
Brown versucht es nach einer kurz ausgeführten Ecke mit einem Distanzschuss von der linken Strafraumecke. Der geht aber ein gutes Stück drüber.
Auswechslung RB Leipzig - Arthur Vermeeren kommt für Brajan Gruda
Auswechslung RB Leipzig - Ayodele Thomas kommt für Tidiam Gomis
Auswechslung RB Leipzig - Rocco Reitz kommt für Nicolas Seiwald
Tor! 2:1 - Nathaniel Brown
Aus dem Nichts die erneute Führung für die Bayern! Pavlovic mit einem Traumpass auf den hochgerückten Brown. Der Neuzugang behält im Eins-gegen-Eins mit Vandevoordt die Nerven und schiebt eiskalt zum 2:1 ein.
Kleiner Schönheitsfehler: Brown stand beim Pass im Abseits. Da es keinen VAR gibt, wird die Szene auch nicht überprüft und der Treffer behält seine Gültigkeit.
Der Ausgleichstreffer hatte sich durchaus angedeutet. Leipzig ist hier mit deutlich mehr Dampf aus der Kabine gekommen, während Bayern noch immer im Sommerkick-Modus ist.
Tor! 1:1 - Brajan Gruda
Jetzt ist es passiert! Henrichs erobert auf dem linken Flügel den Ball und flankt in die Mitte. Gruda kommt auf Höhe des zweiten Pfostens zum Schuss und lässt Neuer keine Chance.
Aller guten Dinge sind drei: Wieder kommt Bakayoko zentral vor dem Strafraum zum Schuss, erneut ist Neuer zur Stelle. Der junge Belgier bringt ordentlich Schwung rein!
Nächste Chance Leipzig, wieder Bakayoko! Nun scheitert der Angreifer mit seinem Abschluss am Pfosten.
Und gleich die erste Chance für die Gäste: Neuer lenkt einen Distanzschuss von Bakayoko mit den Fingerspitzen über die Latte.
Anpfiff 2. Halbzeit
Weiter geht's! Leipzig hat insgesamt vier Mal gewechselt, Bayern ist unverändert aus der Kabine gekommen.
Auswechslung RB Leipzig - Benjamin Henrichs kommt für Ridle Baku
Auswechslung RB Leipzig - Johan Bakayoko kommt für Andrija Maksimovic
Auswechslung RB Leipzig - Max Finkgräfe kommt für David Raum
Auswechslung RB Leipzig - Conrad Harder kommt für Antonio Nusa
Halbzeitpause
Das war's mit Durchgang eins! Bayern geht mit einer 1:0-Führung in die Kabine.
Zwei Minuten werden nachgespielt.
Boey kommt nach Pavlovic-Vorlage im Strafraum zum Abschluss. Leipzig kann zur Ecke blocken.
Raum mit einer langgezogenen Flanke von links auf den zweiten Pfosten. Dort kommt Baku relativ freistehend an den Ball, trifft ihn aber nicht richtig. Kein Problem für Neuer.
Gute Möglichkeit jetzt für Leipzig: Banzuzi kommt nach einer gefährlichen Flanke von rechts vor Tah zum Kopfball, verfehlt das Tor aber knapp.
Seit der Trinkpause ist hier irgendwie ziemlich die Luft raus. Vor den Toren tut sich so gut wie überhaupt nichts mehr, auch das Tempo fehlt im Spiel beider Mannschaften.
Wieder dribbelt Binder vom rechten Flügel in den Strafraum und versucht es mit einem Abspiel. Der Ball landet über Umwege bei Díaz, dessen Distanzschuss abgeblockt wird.
Den Fans scheint auf jeden Fall zu gefallen, was sie hier sehen. Jetzt schwappt sogar eine Welle durch die Arena.
Weiter geht's, der Ball rollt wieder...
Während der Unterbrechung gehen nun auch die Rasensprenkler an und sorgen sogar für einen Regenbogen. Auf den Tribünen brandet Applaus auf. Pavlovic nutzt die Gelegenheit für eine abkühlende Dusche.
Jetzt gibt's hier eine Trinkpause. Prost, Männer!
Wie schon in den Vorbereitungsspielen macht der junge Tim Binder auch heute wieder auf sich aufmerksam und stürzt sich fröhlich in Eins-gegen-Eins-Situationen. "Der scheißt si nix", sagt man in Bayern.
Schade: Binder will durch den Strafraum dribbeln, doch dabei steht ihm Teamkollege Ibrahimovic im Weg. Da der auch noch im Abseits steht und den Ball berührt, geht an der Seitenlinie die Fahne hoch.
Nachdem Leipzig zunächst besser in die Partie gekommen war, haben die Bayern die Spielkontrolle mittlerweile übernommen und dominieren die Partie.
Tor! 1:0 - Luis Díaz
Tooor für die Bayern! Binder zieht vom rechten Flügel nach innen und versucht es mit einem Querpass auf Díaz. Baku ist zwar dazwischen, schießt aber bei der Klärungsaktion seinen eigenen Mitspieler ab. Nach der Ping-Pong-Aktion landet die Kugel genau bei Díaz, der eiskalt per Rechtsschuss zum 1:0 trifft.
Bischof zirkelt eine Freistoß-Flanke von rechts in den Strafraum. Raum ist zur Stelle und klärt per Kopf.
Auswechslung FC Bayern München - Sacha Boey kommt für Konrad Laimer
Bitter: Für Laimer geht es nicht weiter. Der Österreicher muss gestützt von den Physios den Platz verlassen, für ihn kommt Sascha Boey.
Wobei, jetzt zeigt Laimer doch an, dass er eine Behandlung braucht. Die Ärzte eilen umgehend auf den Platz. Hoffen wir, dass es nichts Schlimmeres ist!
Laimer hat einen Schlag aufs Knie abbekommen und humpelt. Der Österreicher beißt auf die Zähne und spielt weiter.
Leipzig beginnt hier durchaus frech und sucht den Weg nach vorne.
Gomis geht auf der rechten Seite an Brown vorbei und zieht ab. Der Schuss ist aber gar kein Problem für Neuer.
Anpfiff 1. Halbzeit
Los geht's, Leipzig stößt an!
Angeführt vom Schiedsrichtergespann betreten beide Teams den Platz in der ausverkauften Allianz Arena. Gleich geht's los!
Für die Bayern kommt es heute zum Wiedersehen mit einem alten Bekannten: Martin Demichelis. Der Vize-Weltmeister von 2014 war zwischen 2003 und 2011 als Spieler für die Bayern aktiv und sammelte beim Rekordmeister als Trainer in der U19 und U23 seine ersten Erfahrungen. Bayern-Coach Kompany und Demichelis kennen sich übrigens auch aus gemeinsamen Zeiten bei Manchester City.
Wie Kompany vor dem Spiel im Interview bei "Magenta TV" bestätigt, soll Neuzugang Saibari heute definitiv seine ersten Minuten im Bayern-Trikot sammeln. Auch Musiala und Davies sollen zum Einsatz kommen.
Bemerkenswert: Trotz der Sommerferien und der hohen Temperaturen ist die Partie heute mit 75.000 Zuschauern ausverkauft. Die Vorfreude auf die kommende Saison scheint groß zu sein bei den Fans!
Josip Stanisic fällt heute krankheitsbedingt aus. Auch die WM-Nachzügler Harry Kane, Dayot Upamecano und Michael Olise stehen erwartungsgemäß nicht im Kader.
Die Aufstellung ist da! Heute stehen Trainer Kompany auch einige der Spieler zur Verfügung, die die Asien-Reise verletzungsbedingt verpasst haben. So stehen Musiala, Davies und auch Neuzugang Saibari erstmals im Kader, alle drei sitzen aber zunächst auf der Bank.
Die ersten Fans sind bereits im Stadion angekommen. Ob die Arena voll wird? In den vergangenen Tagen waren noch Tickets verfügbar.
Das Spiel gegen Leipzig ist auch gleichzeitig das Ablöse-Spiel für Julian Nagelsmann. Der Ex-Bundestrainer wechselte im Sommer 2021 von den Sachsen nach München.
Für das Spiel des FC Bayern gegen RB Leipzig um den "Telekom Cup 2026" verlosen Telekom und die Abendzeitung 2 x 2 VIP-Tickets. Jetzt mitmachen und live in der Allianz Arena mitfiebern!
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker.DIe Bayern treffen auf Leipzig - Anpfiff ist am Samstag um 15.30 Uhr!