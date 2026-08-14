Liveticker: FC Bayern München gegen RB Leipzig im Testspiel live

Nach dem 2:1-Sieg gegen Aston Villa steht der nächste Härtetest für den FC Bayern an. Am Samstag empfangen die Münchner zum "Telekom Cup" den letztjährigen Tabellendritten der Bundesliga, RB Leipzig, in der Allianz Arena.

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