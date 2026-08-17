Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind am Dienstag zu Gast in Aubstadt – Anpfiff ist um 19 Uhr!
Liveticker: TSV Aubstadt gegen TSV 1860 München am Dienstag live
Englische Woche für die Löwen! Am Dienstagabend geht es für das Team von Trainer Alper Kayabunar zum TSV Aubstadt. Kann Sechzig nach dem 3:0-Sieg beim FC Memmingen nachlegen?
Verfolgen Sie die Partie am Dienstag ab 19 Uhr im AZ-Liveticker!
Austragungsort: Aubstadt
Austragungsstätte: NGN-Arena
Zuschauerzahl: -
Schiedsrichter: -
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