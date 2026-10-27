Regionalliga im Liveticker: TSV 1860 München gegen TSV Buchbach am Freitagabend live

Die Löwen wollen den zweiten Sieg in Serie. Am Freitagabend empfängt der TSV 1860 den TSV Buchbach im Grünwalder Stadion. Mit einem Sieg im Topspiel können die Sechzger an den Buchbachern vorbeiziehen. Zudem brennen die Löwen auf eine Revanche nach dem Toto-Pokal-Aus Anfang September.

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