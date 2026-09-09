Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen empfangen Schwaben Augsburg – Anpfiff ist am Freitag um 19 Uhr!
Regionalliga im Liveticker: TSV 1860 München gegen TSV Schwaben Augsburg live
Nach Punkteteilung am vergangenen Spieltag gegen Vilzing wollen die Löwen endlich wieder einen Sieg in der Regionalliga holen. Am Freitagabend ist der TSV Schwaben Augsburg zu Gast im Grünwalder Stadion.
Verfolge die Partie ab 19 Uhr im AZ-Liveticker!
Austragungsort: München
Austragungsstätte: Grünwalder Stadion
Zuschauerzahl: -
Schiedsrichter: -
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