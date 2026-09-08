1860-Kapitän Dressel fehlt im Training, Niederlechner zurück auf dem Platz

Der 1860-Kapitän muss weiter pausieren. Neulöwe Uhlmann und Torjäger Niederlechner greifen an.

Zurück im Training: Am Montag hatte Florian Niederlechner bei der Einheit an der Grünwalder Straße 114 noch gefehlt.

Des einen Leid, des anderen Freud'? 1860-Kapitän Dennis Dressel musste nach einer Trainingsverletzung beim Vormittagstraining des TSV 1860 am Montag auch am Dienstag mit dem Training passen. Der Einsatz des 27-jährigen Abräumers im Heimspiel gegen den TSV Schwaben Augsburg (Freitag, 19 Uhr) ist damit fraglich. Neuzugang Eric Uhlmann, der dieselbe Position im defensiven Mittelfeld bekleiden kann, steht dagegen in den Startlöchern und brennt nach seiner Premiere beim 2:2 in Vilzing in den letzten Minuten darauf, mit den Sechzgern anzugreifen.

"Natürlich will ich, wie jeder Spieler, so schnell wie möglich reinfinden", sagte Uhlmann auf AZ-Nachfrage über seine ganz persönlichen sportlichen Ambitionen: "Die Woche will ich erstmal komplett mit der Mannschaft trainieren, ordentlich ankommen - und dann entscheidet der Trainer, wer am Feld steht!"

Mit anderen Worten: Uhlmann wäre nicht ganz abgeneigt, würde ihn Cheftrainer Alper Kayabunar gegen Augsburg reinwerfen.

Am Montag pausierte er: Niederlechner zurück im Training

Übrigens: Mit Moritz Seiffert (25) hat 1860 einen weiteren Akteur von Erzgebirge Aue verpflichtet, der wie der junge Torjäger Noah Klose aufgrund einer Schulterverletzung aktuell nur individuell trainiert.

Mit Florian Niederlechner (35) hat sich ein Routinier, der am Vortag im Trainingsbetrieb gefehlt hatte, am Dienstag wieder zurückgemeldet.

Torhüter Vitus Eicher hofft nach dem bitteren Remis in Vilzing gegen Augsburg auf Wiedergutmachung im eigenen Wohnzimmer: "Das Ergebnis in Vilzing hängt schon noch ein bisschen nach. Natürlich ist es bitter, aber Fußball ist schnelllebig und wir haben am Freitag schon die Chance, es wieder besser zu machen und einen Heimsieg einzufahren", so der 35-Jährige.

Ob Dressel rechtzeitig fit wird oder Uhlmann seine Chance bekommt?