Neben den länger verletzten Ausfällen, Spielmacher Tunay Deniz und Neuzugang Eric Uhlmann, fehlen dem TSV 1860 im S-Bahn-Derby gegen Unterhaching auch Kapitän Dennis Dressel und Abräumer Damjan Dordan. Ein U21-Verteidiger trainiert aktuell bei den Profis mit. Lesen Sie hier mehr!
Regionalliga im Liveticker: TSV 1860 München gegen die SpVgg Unterhaching – Samstag live
Die Löwen wollen den vierten Sieg in Folge! Am letzten Hinrundenspieltag empfängt der TSV 1860 die SpVgg Unterhaching im Grünwalder Stadion. Die Sechzger können mit einem Sieg im S-Bahn-Derby bis auf drei Zähler an Spitzenreiter Memmingen heranrücken.
Verfolgen Sie die Partie ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!
Austragungsort: München
Austragungsstätte: Grünwalder Stadion
Zuschauerzahl: -
Schiedsrichter: -
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Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen empfangen am Samstag die Hachinger im S-Bahn-Derby – Anpfiff ist um 14 Uhr!