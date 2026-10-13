Liveticker: TSV 1860 München gegen die SpVgg Bayreuth - Löwen zittern sich in Unterzahl zum Sieg

Spielende
Aus, das Spiel ist aus! Die Löwen bringen den 2:1-Sieg gegen Bayreuth in Unterzahl über die Zeit. Damit verabschieden wir uns aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch eine schöne Woche!
Der TSV 1860 zittert sich zum 2:1-Sieg gegen die SpVgg Bayreuth. Der AZ-Liveticker zum Nachlesen.
Spielende
Aus, das Spiel ist aus! Die Löwen bringen den 2:1-Sieg gegen Bayreuth in Unterzahl über die Zeit. Damit verabschieden wir uns aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch eine schöne Woche!
Die Fans jubeln. Der Freistoß landet in der Löwen-Mauer.
Es gibt Freistoß aus aussichtsreicher Position für Bayreuth. 25 Meter zentral vor dem Tor von Eicher liegt der Ball.
Bayreuth schnürt die Löwen ein, aber kommt nicht zum Abschluss.
Calderon ist der einzige, der vorne lauert. Der Rest der Löwen versucht zu mauern.
Es sind packende, emotionale Schussminuten auf dem Giesinger Berg. Noch ist nichts entschieden. Bayreuth probiert es nochmal mit langen Bällen in die Box.
Auswechslung TSV 1860 München - Arian Calderon kommt für Florian Niederlechner
Faßmann wirft sich in den Ball, klärt zur Ecke. Für die Giesinger heißt es nun nochmal die letzten Kräfte zu bündeln.
Gehen die Löwen in diesem irren Kampf tatsächlich als Sieger vom Platz? Aktuell sieht es danach aus, wenngleich Bayreuth nochmal kommt.
Tor! 2:1 - Eric Uhlmann
Während sich Collins für die Einwechslung vorbereitet, gibt es Freistoß für die Löwen rund 20 Meter zentral vor dem Bayreuth-Tor. Uhlmann zimmert den Ball in die Maschen. Jetzt explodiert das Grünwalder Stadion.
Schwartz rammt Niederlechner um. Der Stürmer der Löwen lässt sich das nicht gefallen, sucht das Wortgefecht. Schiedsrichter Wörz muss dazwischenstehen.
Die Löwen schwimmen, Bayreuth gibt den Ton an.
Es ist bisher eine Horror-Halbzeit für Sechzig. Ohne den angeschlagenen Gevorgyan ging es in die zweite Hälfte. Anschließend musste Wach ebenfalls verletzt runter, dann sah Fiedler die Ampelkarte und nun auch noch der Ausgleich. Und Bayreuth macht weiter.
Tor! 1:1 - Patrick Scheder
Das ist der Ausgleich! Scheder schädelt den Ball ins Netz.
Gelbe Karte für Marlon Fries
Gelb-rote Karte für Lance Fiedler
Nach dem nächsten Foul sieht der Außenverteidiger die Ampelkarte. Damit fehlt er im Stadtderby.
Ein wirklicher Spielfluss kommt in den letzten Minuten nicht wirklich zustande. Beide Mannschaften liefern sich einen Kampf auf Giesings Höhen.
Der nächste Spieler liegt. Diesmal ist es Fries, der einen Schlag von Uhlmann abbekam.
Chance für Sechzig. Uhlmann probiert es aus rund 20 Metern, Kasten klärt den Ball zur Ecke.
Die Partie wird hitziger. Es wird auf dem Platz und der Bank viel gemeckert. Immer wieder hört man Kayabunar.
Auswechslung TSV 1860 München - Eric Uhlmann kommt für Raphael Wach
Gelbe Karte für Lance Fiedler
Der Ball ist im Löwen-Tor, doch der Treffer zählt nicht. Nach einer Ecke traf Schwartz per Kopfball. Doch Schiedsrichter Wörz sah womöglich ein Foulspiel gegen Fiedler. Selbst in den Wiederholungen ist das allerdings nicht zu sehen. Glück für Sechzig.
Erdogan vertändelt den Ball in der Hälfte der Bayreuther. Die Gäste kommen so wieder in Ballbesitz. Die Spielvereinigung ist nun deutlich besser in der Partie.
Einstimmung auf das Stadtderby. Rudelbildung im Grünwalder. Es hagelt Pfiffe von den Rängen. Wach liegt am Boden, wird am Hinterkopf behandelt. Ausgangspunkt war ein Zweikampf mit Schmidt auf Höhe der Mittellinie. Dabei krachte der Löwe in die Werbebande. Es geht aber weiter für ihn.
Beide Mannschaften lassen es in der zweiten Halbzeit zunächst etwas ruhiger angehen. Chancen gab es bisher noch nicht.
Auswechslung TSV 1860 München - Moritz Seiffert kommt für Mark Gevorgyan
Anpfiff 2. Halbzeit
Es geht weiter in Giesing. Der angeschlagene Gevorgyan musste in der Kabine bleiben.
Am Sonntag steht das Derby für den Löwen gegen den FC Bayern II an. Die Polizei hat dafür spezielle Vorbereitungen getroffen.
Halbzeitpause
Pause in Giesing. Die Löwen führen verdient, aber knapp mit 1:0. Gerade in den letzten Minuten lag der Ausgleich in der Luft.
Die Zuschauer merken, dass der Löwe etwas nachlässt. Fangesänge werden angestimmt. Auch Kayabunar erinnert seine Mannen, dass noch nicht Pause ist.
Die Löwen lassen jetzt ein bisschen nach, Bayreuth kommt.
Glück für Sechzig! Fries flankt den Ball auf den völlig freien Schmidt in die Box. Der Stürmer der Gäste bekommt den Ball aus kurzer Distanz nicht im Tor unter.
Auswechslung SpVgg Bayreuth - Micah Ham kommt für Niklas Doll
Die Löwen führen weiter mit 1:0 gegen Bayreuth. Torschütze war nach einer Fiedler-Ecke Eberwein. Hier können Sie das Tor des TSV 1860 sehen.
Wieder Ecke für Sechzig. Doch diesmal können die Bayreuther den Ball raushauen.
Sechzig hat die Partie bisher über weite Strecken im Griff. Man schafft es Deniz, der nach AZ-Informationen demnächst am Kreuzband operiert wird, zu ersetzen.
Die Stimmung in Giesing ist jetzt prächtig. Auch die Haupttribüne singt lauthals mit.
Tor! 1:0 - Michael Eberwein
Die nächste Ecke und das erste Tor. Eberwein nickt die Flanke von Fiedler ein. Keine Chance für Kasten.
Interessant: Ohne Deniz probieren es die Löwen vor allem über die Flügel. Gerade Gevorgyan macht auf seiner Seite ordentlich Meter.
Ecke für Sechzig. Die übernimmt Fiedler. Der Ball fliegt in die Box, doch Bayreuth kann klären.
Bisher nicht in der Partie: Niederlechner: Der Stürmer der Löwen bekommt kaum einen Ball.
Die Gäste kommen jetzt, schnüren den TSV 1860 in die eigene Hälfte ein. Onuigwe schließt aus rund 16 Metern ab. Der Ball findet aber nicht seinen Weg ins Löwen-Tor.
Muntere erste 15 Minuten in Giesing. Gerade die Löwen machen einen guten Eindruck, aber auch Bayreuth findet nun besser in die Partie.
Das wäre ein Traumtor à la Deniz gewesen. Leone bekommt den Ball an der Strafraumkante, will den ins Kreuzeck zirkeln. Kasten macht sich lang und länger und lenkt ihn gerade so über das Gehäuse.
Fast der Patzer von Eicher! Fries probiert es aus der zweiten Reihe, der Löwen-Keeper bekommt den Ball zunächst nicht unter Kontrolle. Erst im zweiten Versuch packt er zu.
Der Ball rollt wieder. Gevorgyan bringt den Ball in die Box, doch Kasten im Kasten der Bayreuther packt zu.
Erste Verletzungspause. Erdogan trifft Zietsch beim eigenen Angriff. Der Bayreuther muss behandelt werden.
Jetzt kommt Bayreuth erstmals ins letzte Drittel des TSV 1860, aber die Löwen können sich den Ball zurückerobern.
Die Löwen machen einen guten ersten Eindruck. Im Regen von Giesing macht die Mannschaft von Kayabunar dampf, will offenbar die frühe Führung. Von Bayreuth kommt bisher nix.
Die erste Chance gehört den Löwen. Fiedler bringt den Freistoß aus rund 35 Metern in die Box. Dort steht Faßmann, der den Ball übers Tor köpft.
Anpfiff 1. Halbzeit
Auf geht's! Das Spiel zwischen Sechzig und Bayreuth läuft.
Jetzt regnet es richtig. Kayabunar steht unten beim TV zum Interview. "Wir spielen heute auch für Tunay Deniz", sagt der Coach des TSV 1860.
Für die Löwen geht es in diesem Spiel vor allem darum, Platz drei zu verteidigen. Die Spielvereinigung Unterhaching, die parallel im Sportpark gegen Landsberg spielt, ist punktgleich.
Ein kleiner Blick auf die Gäste: Die Bayreuther haben bei einem Spiel weniger zwei Punkte weniger auf dem Konto. Allerdings spricht das Momentum für die Spielvereinigung. Zuletzt feierte man drei Siege am Stück. 4:2 gegen Eltersdorf, 5:0 gegen Landsberg und 3:0 gegen Schwaben Augsburg.
Für die Truppe von Kayabunar gilt es in dem Duell auch nochmal Selbstvertrauen zu tanken. An gleicher Stelle findet am Sonntag um 14 Uhr das Stadtderby gegen den FC Bayern II statt.
Die Torhüter sind schon beim Aufwärmen, während einige Fans noch am Bierstand sind. Nochmal kurz die Stimme ölen, bevor in rund einer halben Stunde der Ball rollt. Um die Zeit zu überbrücken, ist das AZ-Interview mit Simon Pearce eine Empfehlung.
Kayabunar muss nun kreativ werden, um die Deniz zu ersetzen. Gegen Bayreuth wird das wohl vor allem die Aufgabe von Eberwein.
Ob es am herbstlichen Wetter liegt, dass der Löwe Probleme hatte, das Stadion vollzubekommen? Klar ist: Bis zuletzt gab es noch Tickets. Man darf gespannt sein, ob Schäch später die sonst übliche Zuschauerzahl von 15.000 verkündet.
Die Aufstellung ist da: Eicher - Weber - Niederlechner - Wach - Eberwein - Dressel - Leone - Erdogan - Gevorgyan - Faßmann - Fiedler.
Die Löwen wollen am Dienstabend die Generalprobe für das Lokalderby gewinnen. Dabei wird Tunay Deniz fehlen. Der Routinier hat Knieprobleme.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen treffen im Grünwalder Stadion auf Bayreuth – Anpfiff ist am Dienstag um 19 Uhr!