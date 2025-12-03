Platzt Müllers Traum vom Finale? Nach Informationen der "Bild" bereitet dem Ex-Bayern-Spieler eine Sehnenverletzung am hinteren Oberschenkel schon seit Wochen Probleme. Derzeit absolviert er nur Teile des Teamtrainings und lässt sich behandeln. Lesen Sie hier mehr!
MLS-Liveticker: Inter Miami gegen Vancouver Whitecaps – Finale am Samstag live
Thomas Müller greift nach dem nächsten Titel! Der ehemalige Bayern-Star hat es mit den Vancouver Whitecaps ins Finale der MLS geschafft. Im Endspiel treffen die Kanadier am Samstagabend auf Inter Miami um Superstar Lionel Messi.
Verfolgen Sie die Partie ab 20.30 Uhr im AZ-Liveticker!
Austragungsort: Fort Lauderdale
Austragungsstätte: Chase Stadium
Zuschauerzahl: -
Schiedsrichter: -
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Das MLS-Finale zwischen Inter Miami und Vancouver Whitecaps – Anpfiff ist am Samstag um 20.20 Uhr!