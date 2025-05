3. Liga im Liveticker: TSV 1860 gegen Rot-Weiss Essen - Löwen-Heimserie gerissen

Auch wenn es aus sportlicher Sicht für die Löwen um nichts mehr geht, will Glöckner die Saison nicht einfach austrudeln lassen. "Es geht darum, den Zuschauern im heimischen Stadion etwas zu bieten. Wir nehmen uns selbst in die Pflicht, unser Spiel durchzudrücken. Wir sind keineswegs gewillt, in unserer Situation nachzulassen oder den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen", sagte Glöckner gestern.