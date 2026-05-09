3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen FC Ingolstadt 04 – Löwen verlieren letztes Saison-Heimspiel

Spielende
Die Spieler bedanken sich nochmal mit einem Transparent bei den Fans.
Der TSV 1860 verliert mit 1:2 gegen den FC Ingolstadt. Der AZ-Liveticker zum Nachlesen!
Spielende
Die Spieler bedanken sich nochmal mit einem Transparent bei den Fans.
Spielende
Die Löwen starteten eigentlich gut in die zweite Halbzeit, ließen dann aber Ingolstadt die Kontrolle übernehmen und kassierten den schnellen Doppelschlag. Danach wirkten die Sechzger uninspiriert, die Schanzer hätten noch erhöhen können. Nur in der Nachspielzeit hatte Haugen nochmal die Riesenchance auf den Ausgleich. Insgesamt ist es eine verdiente Niederlage.
Das einzig Positive aus Löwen-Sicht: Würzburg hat mit 4:0 gegen Unterhaching gewonnen, damit nehmen die Kickers an den Aufstiegsspielen zur Dritten Liga teil und der TSV 1860 hat die DFB-Pokal-Teilnahme in der kommenden Saison sicher!
Spielende
Sager pfeift ab, die Löwen verlieren ihr letztes Heimspiel in dieser Drittliga-Saison mit 1:2!
Am Ende der Szene setzt Schifferl einen Kopfball vorbei, das dürfte es gewesen sein.
Noch einmal Einwurf für Sechzig, Pfeifer schickt alle nach vorne.
Auswechslung FC Ingolstadt - Emilio Kehrer kommt für Yann Sturm
Die letzte Minute der Nachspielzeit läuft.
Und wieder Schröter! Er setzt die Kugel aber wuchtig drüber.
Schröter will zu viel, läuft sich fest.
Wie ist das nicht der Ausgleich? Haugen setzt den Ball wuchtig an die Latte, danach kommt er nicht zum Abstauber!
Auswechslung FC Ingolstadt - Julian Kügel kommt für Marcel Costly
Der Torschütze zum zwischenzeitlichen Ausgleich geht runter.
Auswechslung FC Ingolstadt - Lukas Fröde kommt für Fredrik Carlsen
Costly liegt auf dem Boden, wechselt Wittmann das erste Mal in diesem Spiel?
Schröter doch nochmal mit einem gefährlichen Abschluss! Danhof legt auf den Joker zurück, der setzt den Ball aber links drüber.
Fünf Minuten gibt es nochmal obendrauf.
Die Luft ist raus bei den Löwen, es riecht nicht mehr nach Ausgleich.
Sturm tankt sich durch den Löwen-Sechzehner und wird gerade noch am Abschluss gehindert.
Die Ecke bringt erstmal nichts ein, 1860 bleibt aber im Ballbesitz. Schröters Flanke von links fliegt dann ins Aus, Schifferl kommt nicht mehr ran.
Rittmüllers Flanke kommt nicht an, aber nochmal Ecke für 1860.
Costly hat die Entscheidung auf dem Fuß, setzt den Ball aber links im Strafraum ans Außennetz.
Danhofs Flanke wird geblockt, das Publikum zeigt sich unzufrieden mit den Angriffsbemühungen ihres Teams.
Die Löwen setzen sich jetzt am FCI-Sechzehner fest, Ingolstadt geht natürlich kein Risiko und steht tief.
In Würzburg führen die Kickers in Minute 77 mit 4:0, die DFB-Pokal-Teilnahme ist damit für den TSV 1860 quasi sicher.
Die Löwen wirken uninspiriert, Kauczinski kann mit der Leistung seiner Mannschaft in der zweiten Halbzeit nicht zufrieden sein.
Sturm setzt den Freistoß rechts übers Tor.
Auswechslung TSV 1860 München - Raphael Schifferl kommt für Sean Dulic
Schifferl bekommt nochmal Minuten im Grünwalder Stadion.
Gelbe Karte für Siemen Voet
Voet räumt einen FCI-Spieler zentral vor dem Strafraum ab, Gelb und Freistoß in aussichtsreicher Position.
Carlsen bekommt den Ball in der Mitte, setzt ihn aber aus kurzer Distanz in Rücklage drüber.
Die letzten zehn Minuten in der regulären Spielzeit laufen.
Danhof begeht auf rechts ein Offensivfoul, das war aussichtsreich!
Gelbe Karte für Sean Dulic
Dulic spielt als letzter Mann den Ball deutlich mit dem Arm und verhindert eine klare Torchance, er kommt mit Gelb davon. Glück für die Löwen!
Haugen bekommt rund einen Meter vor dem gegnerischen Tor zurecht ein Offensivfoul gegen sich gepfiffen, die Situation war aussichtsreich.
Kiefersauer vertändelt den Ball fast in der gegnerischen Hälfte, kann aber am Ende ins Seitenaus klären.
Geht hier noch was aus Löwen-Sicht?
Pfeifer hebt den Ball schön in den Lauf von Haugen, es wird allerdings Abseits angezeigt.
In der Regionalliga Bayern führen die Würzburger Kickers aktuell 2:0, es sieht also gerade sehr gut aus mit der DFB-Pokal-Qualifikation für die Löwen.
Auswechslung TSV 1860 München - Marvin Rittmüller kommt für Maximilian Wolfram
Auswechslung TSV 1860 München - Patrick Hobsch kommt für Justin Steinkötter
Der TSV 1860 wird gleich nochmal wechseln.
Aus Löwen-Sicht braucht es unbedingt mehr Entlastung.
Steinkötter setzt den Kopfball nach der Ecke vorbei.
Husic holt im FCI-Sechzehner eine Ecke raus.
Die Hereingabe von Danhof kommt scharf in den Strafraum, Haugen kommt aber nicht mehr ganz dran. So geht die Kugel rechts vorbei.
Haugen wird von Lorenz geschubst, Freistoß im linken Halbfeld.
Die Ingolstadt-Fans sind jetzt natürlich sehr laut, aus der Westkurve hört man wenig.
Costly über rechts, Voet spitzelt den Ball zur Ecke raus.
Die Löwen müssen jetzt wieder ins Spiel kommen und Sicherheit bekommen, Ingolstadt drückt weiter.
Tor! 1:2 - Max Besuschkow
Die kalte Dusche für die Löwen! Costly bringt die Flanke von rechts und Besuschkow macht das dann genial, per Seitfallzieher setzt er den Ball unhaltbar ins Tor!
Auswechslung TSV 1860 München - Morris Schröter kommt für Florian Niederlechner
Auch für den angeschlagenen Niederlechner geht es nicht weiter, Schröter kommt für ihn.
Auswechslung TSV 1860 München - Loris Husic kommt für Samuel Althaus
Für Althaus geht es nicht weiter, Husic kommt für ihn.
Kauczinski wird gleich zweimal wechseln, Schröter und Husic werden kommen. Torschütze Althaus sitzt am Boden
Der FCI spielt das aktuell gut, lässt dem TSV 1860 keine Chance auf den Ball.
Güls Abschluss aus dem Zentrum wird geblockt, die Schanzer bleiben im Ballbesitz.
Wie reagieren die Löwen auf diesen Rückschlag?
Tor! 1:1 - Marcel Costly
Und der Ausgleich für Ingolstadt! Sturm legt aus der Mitte nach rechts auf Hoppe, der in den Strafraum zieht. Er legt in die Mitte zu Costly, der locker einschiebt. Das war schön gespielt!
Das Tempo wurde hier deutlich angezogen, beide Teams wollen den Anschein eines Sommerkicks um jeden Preis vermeiden.
Guter Abschluss der Schanzer! Besuschkow legt links im Sechzehner auf Sturm, der setzt den Ball links vorbei.
Wolfram stellt in der eigenen Hälfte den Körper gut rein, die Löwen bleiben im Ballbesitz.
Wolframs Flanke von rechts wird geklärt.
Haugen bekommt den Ball zentral im Mittelfeld, nimmt aber das Tempo raus und verhindert damit einen aussichtsreichen Angriff des TSV 1860.
Eine Ingolstädter Ecke bringt nichts ein.
Der Ball liegt nach einem Schuss von Althaus im Schanzer-Tor, Steinkötter hat davor aber ein Offensivfoul begangen. Weiter geht es mit einem FCI-Freistoß.
Costly bricht auf rechts durch und legt in die Mitte, Sturm kommt nicht an die Kugel. Ein zweiter Abschluss von Sturm wird geblockt.
Er kann doch noch weitermachen.
Kann der Routinier weitermachen? Aktuell sieht es nicht danach aus.
Florian Niederlechner liegt ohne Fremdeinwirkung auf dem Boden, er hält sich das Knie. Das sieht schmerzhaft aus.
Es geht gleich gut los! Danhof setzt sich auf der rechten Außenbahn durch und bringt die Flanke auf den einlaufenden Steinkötter. Der setzt den Ball nur knapp links vorbei.
Anpfiff 2. Halbzeit
Ohne personelle Veränderungen auf beiden Seiten geht es weiter!
Halbzeitpause
Ein Blick auf das wichtige Regionalliga-Duell zwischen Würzburg und Unterhaching: Dort steht es aktuell zur Halbzeitpause 0:0, die DFB-Pokal-Teilnahme ist für den TSV 1860 also bisher noch nicht geschafft.
Halbzeitpause
Zu Beginn des Spiels hatten die Schanzer die Spielkontrolle und hatten in der 6. Minute die große Chance auf den Führungstreffer durch Costly. Ab Mitte der ersten Halbzeit kamen die Löwen trotz eigener Unsicherheiten besser ins Spiel und rissen das Spielgeschehen an sich, es gab gute Chancen durch Pfeifer und Niederlechner.
Kurz vor der Pause passierte es dann: Althaus war nach einem Steckpass von Haugen durch und versenkte den Ball eiskalt zu seinem ersten Drittliga-Treffer. Wie reagieren die Ingolstädter darauf in der zweiten Halbzeit?
Halbzeitpause
Die erste Halbzeit ist vorbei, die Löwen gehen mit einer 1:0-Führung in die Pause!
Haugen versucht sich nochmal durchzutanken, er wird fair vom Ball getrennt.
Eine Minute gibt es obendrauf.
Das ist natürlich auch psychologisch wichtig für den TSV 1860, eine Führung nimmt man gerne mit in die Pause.
Tor! 1:0 - Samuel Althaus
Und das Tor für die Löwen, Youngster Althaus trifft! Haugen erhält den Ball im Zentrum, dreht auf und steckt schön auf den einlaufenden Althaus durch. Der legt den Ball cool an Klein vorbei ins kurze Eck.
Kiefersauer geht mit dem Kopf dazwischen und verhindert einen gefährlicheren Angriff.
Zum Ende der ersten Halbzeit gehört die Spielkontrolle ganz klar dem TSV 1860, man hat auch mehr Ballbesitz.
Die Ecke bringt nichts ein.
Gute Chance! Pfeifer zieht von links in die Mitte und schlenzt aufs lange Eck. Klein ist mit den Fingerspitzen dran, Ecke.
Der medizinische Notfall scheint vorerst beendet zu sein, es wird wieder laut im Stadion.
Costly ist fast durch, Dähne spielt aber gut mit und klärt vor dem heranrauschenden Stürmer.
Niederlechner ist heute ein Aktivposten, sowohl mit als auch ohne Ball.
Gerade ist es ruhiger geworden im Grünwalder, in der Westkurve gibt es anscheinend einen medizinischen Notfall. Alles Gute an dieser Stelle!
Wolfram legt in die Mitte auf Steinkötter, der legt sich den Ball zu weit vor. Abstoß.
Die Löwen sind jetzt wesentlich mutiger, trauen sich offensiv mehr zu und spielen es auch besser aus.
Kurze Info: Vor Spielbeginn hat der TSV 1860 drei Vertragsverlängerungen bekanntgegeben: Damjan Dordan, Ersatztorwart Paul Bachmann und Xaver Kiefersauer haben längerfristige Verträge erhalten.
Über rechts kommen die Löwen, Haugen bringt den Ball rein und dann gibt es Chaos. Althaus will Elfmeter, er hatte sich aber nur fallen lassen.
Niederlechner kommt im Gegenzug auf der anderen Seite zum Abschluss, der kommt aber zu zentral. Klein hat den Ball.
Was für eine FCI-Chance! Costly bringt den Ball rein, Besuschkow köpft frei links vorbei!
Keine schlechte Kopfball-Möglichkeit für Niederlechner, der Ball geht dann aber vorbei.
Danhof mal über rechts, er holt eine Ecke raus.
Costly tankt sich nach rechts durch und legt dann in die Mitte zu Besuschkow. Sein Abschluss verhungert und geht vorbei.
Wolfram über rechts, er vertändelt den Ball aber und der landet im Seitenaus.
Niederlechner versucht einen langen Ball auf Haugen, der kommt nicht ganz an.
Guter Angriff der Löwen: Niederlechner setzt sich auf rechts robust gegen Plath durch und geht auf den Sechzehner. Er legt auf Steinkötter ab, sein Abschluss landet dann in den Armen Kleins.
Ingolstadt kommt mit Costly über links, die Löwen klären.
Gerade verlagert sich das Geschehen etwas ins Mittelfeld.
Die Ecke hat keine Folgen.
Die Ecke bringt nichts ein, auf der anderen Seite hat Haugen viel Platz und will nochmal in die Mitte legen. Hoppe klärt zur Ecke.