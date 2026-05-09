3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen FC Ingolstadt 04 – Löwen verlieren letztes Saison-Heimspiel

Die Löwen starteten eigentlich gut in die zweite Halbzeit, ließen dann aber Ingolstadt die Kontrolle übernehmen und kassierten den schnellen Doppelschlag. Danach wirkten die Sechzger uninspiriert, die Schanzer hätten noch erhöhen können. Nur in der Nachspielzeit hatte Haugen nochmal die Riesenchance auf den Ausgleich. Insgesamt ist es eine verdiente Niederlage.

Das einzig Positive aus Löwen-Sicht: Würzburg hat mit 4:0 gegen Unterhaching gewonnen, damit nehmen die Kickers an den Aufstiegsspielen zur Dritten Liga teil und der TSV 1860 hat die DFB-Pokal-Teilnahme in der kommenden Saison sicher!