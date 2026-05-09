Bittere Tränen: Löwen verabschieden acht Spieler

Der TSV 1860 hat vor dem letzten Heimspiel der Saison 2025/26 gegen den FC Ingolstadt acht Spieler verabschiedet.

Kurz vor dem Anpfiff wurde es emotional! Die Löwen verabschiedeten vor dem Heimspiel gegen den FC Ingolstadt acht Spieler. Neben Jesper Verlaat, Clemens Lippmann, Thore Jacobsen, Maximilian Wolfram, David Philipp, Raphael Schifferl und Morris Schröter auch Ersatztorhüter Miran Qela, dessen Abschied bisher noch nicht offiziell war.

"Der TSV 1860 wünscht allen scheidenden Spielern für die Zukunft viel Glück und Gesundheit sowie viel Erfolg auf dem weiteren Karriere- und Lebensweg. Einmal Löwe, immer Löwe", heißt es von Seiten der Sechzger.

Manfred Paula verabschiedet die scheidenden Löwen. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Besonders laut wurde es im Stadion beim scheidenden Kapitän Verlaat. Dem 29-Jährigen ging die Verabschiedung sehr nahe, seine Tränen konnte er nicht zurückhalten. Die Fans skandierten: "Einmal Löwe, immer Löwe – hey, hey."

Zur Saison 2023/24 wurde der Niederländer, der 2022 zu den Löwen wechselte, als Nachfolger von Stefan Lex zum Kapitän der Giesinger ernannt. Aufgrund einer Verletzung im September 2025 konnte der Innenverteidiger nur sechs Partien in dieser Spielzeit absolvieren.