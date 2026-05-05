Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen treffen am 37. Spieltag daheim auf die Schanzer aus Ingolstadt. Anpfiff ist um 14 Uhr im Grünwalder Stadion!
Dritte Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen FC Ingolstadt 04 live
Der vorletzte Spieltag in der 3. Liga steht vor der Tür und ein oberbayrisches Derby wartet auf den TSV 1860: Die Löwen treffen im Grünwalder Stadion auf den FC Ingolstadt 04. Für beide Mannschaften geht es zwar sportlich in der Liga um nichts mehr, doch beide Teams wollen sich im Endspurt nochmal gut präsentieren. Wer kann sich im oberbayrischen Duell durchsetzen?
Verfolgen Sie das Spiel ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!
Austragungsort: München
Austragungsstätte: Grünwalder Stadion
Zuschauerzahl: -
Schiedsrichter: -
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