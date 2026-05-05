Dritte Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen FC Ingolstadt 04 live

Der vorletzte Spieltag in der 3. Liga steht vor der Tür und ein oberbayrisches Derby wartet auf den TSV 1860: Die Löwen treffen im Grünwalder Stadion auf den FC Ingolstadt 04. Für beide Mannschaften geht es zwar sportlich in der Liga um nichts mehr, doch beide Teams wollen sich im Endspurt nochmal gut präsentieren. Wer kann sich im oberbayrischen Duell durchsetzen?

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