Ausstiegsklausel bei 1860-Stürmer Haugen? Wie die Vertragslage wirklich ist

Verliert der TSV 1860 seine Lebensversicherung Sigurd Haugen für kleines Geld? Es halten sich Gerüchte um eine Ausstiegsklausel für diesen Sommer. Die AZ kennt die Vertragslage des Stürmers.

04. Mai 2026 - 19:38 Uhr

Beim 1:1 in Schweinfurt erzielt Sigurd Haugen sein 16. Saisontor im 33. Drittliga-Einsatz für den TSV 1860. Der Vertrag des Norwegers läuft bis Sommer 2027. © IMAGO/PresseFoto Evans