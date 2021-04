3. Liga im Liveticker: TSV 1860 gegen Viktoria Köln live

Spannung pur in der 3. Liga: Nach dem Derbysieg gegen Türkgücü hat der TSV 1860 den Aufstieg wieder selbst in der Hand. Auf Relegationsplatz drei sind es jetzt nur noch zwei Punkte Rückstand. Die Partie gegen Ingolstadt am letzten Spieltag könnte zum entscheidenden Spiel für die Löwen werden. Doch zuvor darf die Truppe von Trainer Michael Köllner nicht den Anschluss an die Spitzenplätze verlieren. Ein weiterer Dreier am Dienstagabend gegen Viktoria Köln ist da fast schon Pflicht – hält die Erfolgsserie der Sechzger an? Anpfiff im Grünwalder Stadion ist um 19 Uhr.