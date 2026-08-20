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Liveticker: TSV 1860 München gegen Holstein Kiel – Samstag live

Endlich wieder DFB-Pokal auf Giesings Höhen! Erstmals seit 2022 haben sich die Löwen wieder für die erste Runde qualifiziert. Der TSV 1860 empfängt am Samstagabend Zweitligist Holstein Kiel im Grünwalder Stadion.

Verfolge die Partie ab 18 Uhr im Liveticker!

| Kilian Kreitmair
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Hallo und herzlich willkommen zu unserm Liveticker. Die Löwen empfangen im DFB-Pokal Holstein Kiel – Anpfiff ist um 18 Uhr!

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