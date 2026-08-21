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Interview

TSV-1860-Legende legt sich vor Pokalduell gegen Holstein Kiel fest: "Glaube an Heimsieg für Sechzig"

Der TSV 1860 trifft am Samstag in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Holstein Kiel. Pokalheld Gábor Király spricht im AZ-Interview über seine gehaltenen Elfmeter 2009 und verrät erstmals, wie es zu seinem Abschied 2014 kam.
Kilian Kreitmair |
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Hat beim TSV 1860 Kultstatus: Gábor Király.
Hat beim TSV 1860 Kultstatus: Gábor Király. © IMAGO

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