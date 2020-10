DFB Pokal im Liveticker: FC Düren gegen FC Bayern

Am Donnerstagabend steigt auch der FC Bayern in den DFB-Pokal ein und empfängt Fünftligist FC Düren - unter ganz besonderen Bedingungen: Ursprünglich sollte die Partie bereits Mitte September stattfinden, wurde aufgrund des guten Abschneidens der Bayern im Champions-League-Turnier in Lissabon allerdings verschoben. Da das Stadion des Fünftligisten derzeit umgebaut wird, findet die Partie außerdem ausnahmsweise in der Allianz Arena statt. Weil viele Spieler teilweise noch am Mittwochabend für ihre Nationalmannschaften im Einsatz waren, wird Trainer Hansi Flick seine Mannschaft dazu noch ordentlich durcheinanderwürfeln müssen.