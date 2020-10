Liveticker: Lokomotive Moskau gegen FC Bayern München - Spielstand 1:1

Nur drei Tage nach dem souveränen Erfolg in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt ist der FC Bayern wieder in der Champions League gefordert. Am zweiten Spieltag der Gruppenphase ist der Rekordmeister zu Gast bei Lokomotive Moskau. Während der Titelverteidiger gegen Atlético Madrid mit einem deutlichen 4:0-Erfolg einen Traumstart in die Königsklassen-Saison feierte, trennten sich die Russen 2:2 von RB Salzburg. In Russlands Hauptstadt ist auch Bayern-Profi Serge Gnabry wieder dabei und laut Flick bereits eine Option für die Startelf. Der Nationalspieler wurde am Sonntag aus der Quarantäne entlassen, da der Corona-Test laut Gesundheitsamt "falsch positiv" gewesen sein soll. Verfolgen Sie das Spiel am Dienstag ab 18.55 Uhr hier im AZ-Liveticker!