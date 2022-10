Champions League im Liveticker: FC Barcelona gegen FC Bayern München – Mittwoch live

Champions-League-Time für den FC Bayern! Und die "Königsklasse" geht für die Münchner mit einem echten Kracher weiter, am Mittwoch geht es auswärts zum FC Barcelona. Bayern gegen Barca, das bedeutet auch: Bayern gegen Robert Lewandowski. Der ehemalige Stürmer des deutschen Rekordmeisters hat sich bei den Katalanen gut zurechtgefunden und schießt weiterhin munter Tore.

Dennoch: Für Barca (4 Punkte) geht es gegen Bayern bereits ums Ganze. Bei einer Niederlage und einem gleichzeitigen Punktgewinn von Inter Mailand (7 Punkte) gegen Viktoria Pilsen ist der Traum vom Achtelfinale dahin. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann hat da weitaus weniger Probleme: Nach vier Siegen aus vier Spielen stehen die Münchner mit zwölf Punkten ungefährdet an der Spitze der Gruppe C. Kegeln die Bayern ihren ehemaligen Stürmer-Star aus dem Wettbewerb? Anpfiff im Camp Nou ist am Mittwoch um 21 Uhr.