Champions Leauge im Liveticker: FC Bayern gegen Inter Mailand live

Der letzte Spieltag in der Gruppenphase der Champions League steht an! Inter Mailand ist am Dienstagabend zu Gast in der Allianz Arena. Für beide Teams geht es rein sportlich um nichts mehr: Der FC Bayern steht bereits als Gruppensieger fest, auch die Italiener sind bereits als Tabellenzweiter fix für das Achtelfinale qualifiziert. Dennoch möchten die Münchner ihren guten Lauf fortsetzen und den siebten Pflichtspiel-Sieg in Folge einfahren.

Verfolgen Sie die Partie am Dienstag ab 21 Uhr im AZ-Liveticker!