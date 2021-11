Vorbei! Der FC Bayern gewinnt in einer ungewöhnlichen Partie am Ende verdient mit 2:1 und zieht als Gruppensieger ins Achtelfinale der Champions League ein. Robert Lewandowski bringt die Bayern früh per Traumtor auf Kurs, in der Folge setzt Coman mit seinem ersten CL-Saisontor noch einen drauf. Wir verabschieden uns hiermit vom AZ-Liveticker und wünschen eine angenehme Restwoche!