Champions League live: Dynamo Kiew gegen FC Bayern im Liveticker

Für den FC Bayern geht es Schlag auf Schlag: Nach der überraschenden Bundesliga-Niederlage gegen den FC Augsburg (1:2) am vergangenen Freitag geht es bereits am Dienstag in der Champions League weiter. Die Münchner müssen am fünften Spieltag der Gruppenphase bei Dynamo Kiew ran. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann muss gegen die Ukrainer personell umplanen, etliche seiner Spieler befinden sich in Corona-Quarantäne, darunter die beiden Stammspieler Joshua Kimmich und Serge Gnabry. Dafür ist Kingsley Coman wieder dabei, der Franzose trainierte am Montag ohne Probleme mit und ist einsatzbereit. Die Bayern sind nach vier Siegen aus vier Spielen bereits fürs Achtelfinale qualifiziert, Kiew hat mit bisher einem Punkt nur noch rein rechnerisch Chancen aufs Weiterkommen – Anpfiff der Partie ist bereits um 18.45 Uhr.