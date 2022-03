Champions League im Liveticker: FC Bayern München gegen RB Salzburg live - Spielstand 1:0

Es geht weiter Schlag auf Schlag für den FC Bayern! Nach dem 1:1 im Topspiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag sind die Münchner nur drei Tage später erneut gefordert. Am Dienstagabend empfängt der deutsche Rekordmeister im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League RB Salzburg in der Allianz Arena. Beide Teams benötigen nach dem 1:1 im Hinspiel einen Sieg, um ins Viertelfinale der Königsklasse einzuziehen. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann kann gegen die Österreicher möglicherweise wieder auf Kapitän Manuel Neuer zurückgreifen, der aufgrund einer Knie-OP seit Anfang Februar nicht mehr zur Verfügung stand.

Verfolgen Sie die Partie am Dienstagabend ab 21 Uhr im AZ-Liveticker!