Bundesliga im Liveticker: Hertha BSC gegen FC Bayern – Samstag live

Keine Ruhepause für den FC Bayern! Vier Tage nach dem souveränen 2:0-Erfolg in der Champions League gegen Inter Mailand geht es in der Bundesliga weiter. Der deutsche Rekordmeister ist am Samstag zu Gast bei Hertha BSC. Mit einem Sieg oder einem Unentschieden gegen den 14. der Tabelle können die Münchner vorlegen und vorübergehend die Tabellenführung übernehmen. Spitzenreiter Union Berlin ist erst am Sonntag gegen Bayer Leverkusen gefordert.

Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 15.30 Uhr im AZ-Liveticker!