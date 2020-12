Liveticker: FC Bayern gegen VfL Wolfsburg live

Englische Woche in der Bundesliga – das vorletzte Spiel für den FC Bayern 2020 steht an! Am Mittwochabend empfangen die Münchner im Topspiel des 12. Spieltags den VfL Wolfsburg in der Allianz Arena. Nach der Punkteteilung bei Union Berlin (1:1) will der deutsche Rekordmeister mit einem Dreier gegen die "Wölfe" die Tabellenführung von Bayer Leverkusen zurückerobern. Die Gäste aus Niedersachen könnten mit einem Sieg hingegen mit den Bayern gleichziehen. Leon Goretzka, der gegen Berlin angeschlagen ausgewechselt wurde, wird gegen Wolfsburg nicht zur Verfügung stehen. Verfolgen Sie die Partie ab 20.30 Uhr im AZ-Liveticker!