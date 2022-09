Bundesliga im Liveticker: FC Bayern gegen VfB Stuttgart – Samstag live

Nach den beiden Remis gegen Borussia Mönchengladbach und bei Union Berlin will der FC Bayern in der Bundesliga endlich wieder einen Sieg einfahren. Am Samstag kommt der VfB Stuttgart in die Allianz Arena. Die Münchner, die sich unter der Woche mit 2:0 bei Inter Mailand durchgesetzt haben, belegen derzeit mit elf Punkten aus den ersten fünf Spielen Platz drei und gehen als klarer Favorit ins Traditionsduell mit den in dieser Saison noch sieglosen Schwaben. Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 15.30 Uhr im AZ-Liveticker!