Bundesliga im Liveticker: FC Bayern München gegen SpVgg Greuther Fürth am Sonntag live

Zum Ende der Englischen Woche ist der FC Bayern wieder in der Bundesliga gefordert. Nach der Pleite in Bochum (2:4) und der Punkteteilung in Salzburg (1:1) zählt für die Münchner im Heimspiel am Sonntag gegen Greuther Fürth nur ein Sieg. Aktuell hat die Elf von Julian Nagelsmann noch sechs Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Borussia Dortmund. Fürth reist als Liga-Schlusslicht in die Allianz Arena, konnte aber vergangenen Spieltag einen Achtungserfolg gegen Hertha BSC (2:1) einfahren. Verfolgen Sie die Partie am Sonntag ab 15.30 Uhr im AZ-Liveticker!