Bundesliga im Liveticker: FC Bayern gegen SC Freiburg live

Triple adé! Nach dem bitteren Aus im DFB-Pokal bei Zweitligist Holstein Kiel geht es für den FC Bayern jetzt noch um das Double. In der Bundesliga wartet am Sonntagnachmittag mit dem SC Freiburg das derzeit formstärkste Team Europas auf die Münchner. Für den Rekordmeister gilt es nach zwei Pflichtspielen Niederlagen in Serie mit einem Dreier gegen die Breisgauer die Tabellenführung zu verteidigen. Auf das Trio Goretzka, Coman und Choupo-Moting, die zuletzt in Kiel angeschlagen fehlten, kann Bayern-Coach Flick am Sonntag wieder zurückgreifen. Verfolgen Sie die Partie ab 15.30 Uhr im AZ-Liveticker!