Bundesliga im Liveticker: FC Bayern München gegen FSV Mainz 05 live

Nach der Königsklasse ruft wieder die Bundesliga: Der FC Bayern empfängt nur drei Tage nach dem 3:0-Erfolg in Barcelona den FSV Mainz 05 in der Allianz Arena. Mit einem Sieg gegen die Mainzer, auf die die Münchner auch im Achtelfinale des DFB-Pokals treffen, kann der deutsche Rekordmeister vorrübergehend die Tabellenführung übernehmen. Spitzenreiter Union Berlin spielt erst am Sonntagabend gegen Bochum.

Verfolgen Sie die Partie ab 15.30 Uhr im AZ-Liveticker!