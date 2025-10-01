3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen Viktoria Köln – Löwen kommen nicht über Remis hinaus

Sieht ganz so aus, als würde Alper Kayabunar nicht nur beim Heimspiel gegen Köln an der Seitenlinie stehen. Am Montag haben die Löwen an die Medienvertreter zu den Pressekonferenzen der beiden anstehenden Spiele eingeladen - und an beiden wird Kayabunar teilnehmen. Das spricht dafür, dass er auch am kommenden Sonntag in Wiesbaden noch 1860-Trainer sein wird.