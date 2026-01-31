3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen Alemannia Aachen – Löwen spielen erneut Remis

Erste strittige Situation auf Giesings Höhen. Jacobsen klaut den Ball und treibt das Spiel mit viel Tempo nach vorne. 20 Meter vor dem Tor legt er in den Sechzehner auf Philipp ab, der zu Fall kommt. Der Unparteiische entscheidet sofort auf Weiterspielen. Da hatten die Löwen Pech, denn ein Kontakt war da.