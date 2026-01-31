3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen Alemannia Aachen – Löwen spielen erneut Remis

Spielende
Spielende
Gelbe Karte für Kwasi Okyere Wriedt
Giesing bebt und kocht! Die Schlussphase ist sehr hitzig, Haugen wird weg gecheckt, bekommt den Freistoß aber nicht.
Vier Minuten werden nachgespielt.
Gelbe Karte für Damjan Dordan
Auswechslung Alemannia Aachen - Niklas Castelle kommt für Faton Ademi
Auswechslung Alemannia Aachen - Kwasi Okyere Wriedt kommt für Mika Schroers
Die Partie ist völlig offen, gelingt noch einem Team der Lucky Punch? Mit einem Unentschieden würde die Sechzger auf der Stelle treten.
Auswechslung Alemannia Aachen - Lamar Yarbrough kommt für Mehdi Loune
Auswechslung Alemannia Aachen - Bentley Baxter Bahn kommt für Gianluca Gaudino
Gelbe Karte für Danilo Wiebe
Wahnsinn, Haugen mit der Chance! Einen langen Ball in den Strafraum pflückt der Norweger runter, legt sich den Ball zurecht – wird aber im letzten Moment gestört. Das wäre es gewesen!
Haugen ist wirklich wieder zurück, der Kieferbruch ist noch lange nicht verheilt, doch das lässt den Norweger kalt. Mit dicker Maske probiert er jetzt noch dem Team zu helfen den ersten Dreier des Jahres einzufahren. Er wäre so wichtig!
Auswechslung TSV 1860 München - Justin Steinkötter kommt für David Philipp
Auswechslung TSV 1860 München - Sigurd Haugen kommt für Patrick Hobsch
Dähne mit einem schnellen und präzisen Abschlag, Volland wird geschickt, ist aber zu langsam, sein Querpass verhungert.
Seit dem Ausgleich ist Aachen die bessere Mannschaft, von 1860 kommt aktuell wenig.
Und fast die Führung für die Gäste. Ademi kommt im Strafraum frei zum Abschluss und setzt den Ball an das Außennetz.
Tor! 2:3 - Mika Schroers
Traumtor der Alemannia! Schroers zieht aus der Sitanz einfach mal ab, der Ball schlägt unhaltbar im Knick ein.
Die Löwen springen in der Tabelle aktuell auf Rang sieben, vier Zähler fehlen auf den Relegationsrang.
Tor! 2:1 (Elfmeter) - Thore Jacobsen
Auch Jacobsen bleibt eiskalt und trifft zum 2:1!
Gelbe Karte für Fotios Pseftis
Elfmeter für die Löwen!! Hobsch wird an der Strafraumkante von Aachens Keeper umgelegt, unstrittiger Elfmeter.
Auswechslung TSV 1860 München - Damjan Dordan kommt für Philipp Maier
Auswechslung TSV 1860 München - Marvin Rittmüller kommt für Kilian Jakob
Anpfiff 2. Halbzeit
Halbzeitpause
Aachen wird auch nochmal gefährlich, aus der zweiten Reihe kommt die Alemannia frei zum Abschluss. Doch der Versuch wird vom eigenen Mann abgefälscht und sorgt somit für keinerlei Gefahr.
Zwei Minuten werden nachgespielt.
Starker Ball von Jacobsen durch die Gasse in Richtung Philipp. Der Sechzger rauscht heran, doch Aachens Keeper ist hellwach und kann die Situation entschärfen.
Die Löwen machen heute bisher zu viele Fehler in der Verteidigung und laden somit die Gäste immer wieder zu Chancen ein. Doch bisher kann die Alemannia kein Kapital daraus schlagen.
Wieder so ein dicker Abwehrbock der Sechzger! Jakob klärt einen hohen Ball am Fünfer direkt vor die Füße von Schroers, der aus kürzester Distanz den Ball aber über den Kasten haut.
Philipp gibt den Ball nicht verloren, setzt im Sechzehner der Aachener nach und erkämpft sich den Ball. Strauchelt dann aber und die Alemannia kann klären.
Die Partie ist völlig offen, keine der Mannschaften konnte bisher das Geschehen auf seine Seite ziehen.
Gelbe Karte für Lars Gindorf
Gelbe Karte für Kilian Jakob
Tor! 1:1 - Philipp Maier
Was ist denn hier los! Erst pennt Maier bei der Entstehung des Elfmeters komplett, jetzt gleicht er nach einer Ecke aus.
Tor! 0:1 (Elfmeter) - Lars Gindorf
Aachens Topstürmer bleibt eiskalt und trifft sicher ins linke Eck. Dähne ist ins andere Eck gesprungen.
Gelbe Karte für Philipp Maier
Elfmeter für Aachen!! Maier schläft und spitzelt den Ball in den eigenen Strafraum zu Schroers. Sechzigs Sechser, der unter der Woche erst seinen Vertrag verlängert hatte, weiß sich nicht anders zu behelfen und zupft am Trikot.
Ein Fehlpass von Reinthaler lädt die Alemannia ein, doch die Gäste können das Geschenk nicht annehmen.
Die Sechzger sind jetzt deutlich besser im Spiel, aktuell kontrollieren sie das Geschehen. Aachen kommt kaum an den Ball.
Jetzt wird Volland auf der rechten Außenbahn von den Beinen geholt und dieses Mal ertönt der Pfiff. Freistoß für die Löwen! Der Gefoulte bringt den Ball selbst in den Sechzehner, doch der Kopfball von Hobsch sorgt für keinerlei Gefahr.
Erste strittige Situation auf Giesings Höhen. Jacobsen klaut den Ball und treibt das Spiel mit viel Tempo nach vorne. 20 Meter vor dem Tor legt er in den Sechzehner auf Philipp ab, der zu Fall kommt. Der Unparteiische entscheidet sofort auf Weiterspielen. Da hatten die Löwen Pech, denn ein Kontakt war da.
Bisher sind die Löwen noch nicht so richtig im Spiel, Aachen wirkt etwas griffiger in den ersten Minuten.
Die Sonne scheint in Giesing, die Temperaturen sind knapp im Plusbereich.
Anpfiff 1. Halbzeit
Die Partie beginnt, der Schiedsrichter hat soeben angepfiffen!
Die Teams sind bereits auf dem Rasen, es gibt noch eine Schweigeminute für Eugen Strigel. Der langjährige Bundesliga-Schiedsrichter ist vergangene Woche im Alter von 76 Jahren verstorben
Während die Gäste vor heimischen Publikum so ihre Probleme haben, sind sie in der Fremde brand gefährlich. 18 von 24 möglichen Punkte hat die Alemannia in dieser Spielzeit auswärts geholt und ist damit die viertbeste Auswärtsmannschaft der Liga.
In der 3. Liga gab es heute bereits eine Trainerentlassung. Aues Jens Härtel musste nach der 1:3-Niederlage am Freitagabend gegen Havelse gehen.
Die Löwen brauchen heute dringend die drei Punkte, um den Anschluss an die Aufstiegsplätze nicht zu verlieren. Aktuell beträgt der Abstand auf Rang drei sechs Punkte.
Auch Wolfram ist bei Sechzigs wieder zurück im Kader, Schröter und Niederlechner fehlen hingegen noch.
Nach zwei Remis zum Jahresauftakt möchten die Löwen unbedingt den ersten Sieg des Jahres einfahren. Als Favorit sehen sich die Löwen – trotz acht Punkten mehr auf dem Konto – gegen Aachen allerdings nicht. "Alle Rechnungen, alle Vorausrechnungen sind Quatsch. Damit beschäftigen wir uns nicht", stellte Kauczinski klar und attestierte dem Samstags-Kontrahenten Aachen "eine Mannschaft, die Tempo hat, sehr variabel ist und uns vor große Aufgaben stellen wird."
Die Aufstellung ist da! Kauczinski setzt auf die Osnabrück-Elf und Maskenmann Haugen ist zurück im Kader.
Zwei Spiele, zwei Remis für den TSV 1860. Klub-Legende Bernhard Winkler spricht in der AZ über die schwere Situation von Florian Niederlechner und erklärt, was es für eine erfolgreiche Rückrunde braucht. Lesen Sie hier mehr!
Für die Gäste aus Aachen gab es in der Rückrunde bisher einen Sieg und eine Niederlage. Nach der 0:3-Klatsche gegen Osnabrück konnte die Alemannia am vergangenen Wochenende mit 3:2 bei der TSG 1899 Hoffenheim II gewinnen.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen empfangen Aachen – Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr!