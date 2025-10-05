3. Liga im Liveticker: SV Wehen Wiesbaden gegen TSV 1860 – Löwen-Krise immer schlimmer!

Offensiv ist das heute wirklich wieder erschreckend harmlos, was die Löwen hier abliefern. Insgesamt stehen bis jetzt gerade einmal drei Torabschlüsse zu Buche - in 70 Minuten! Es fehlt extrem an Kreativität und Bewegung an vorderster Front, auch Einzelaktionen von Niederlechner oder Haugen gibt es nicht. Der neue Chefcoach wird auf jeden Fall einiges zu tun bekommen.