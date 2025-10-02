Jesper Verlaat wird dem TSV 1860 verletzungsbedingt weiter fehlen. Kevin Volland wird das Auswärtsspiel am Sonntag bei Wehen Wiesbaden aufgrund seiner Fleischwunde verpassen, bei Stammkeeper Thomas Dähne besteht noch Hoffnung.

Schlechte Nachrichten von der Grünwalder Straße: Der TSV 1860 wird vorerst weiterhin auf Kapitän und Abwehrchef Jesper Verlaat verzichten müssen. Der Innenverteidiger hatte sich beim Auswärtsspiel in Rostock Mitte September eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen, ein Comeback ist erst einmal nicht in Sicht.

Rückkehr? Genaue Angaben will Verlaat nicht machen

"Das wird sich leider ein bisschen ziehen", sagte Verlaat in der Halbzeitpause des Heimspiels gegen Viktoria Köln (2:2) am Mittwochabend bei Magentasport. Eine Prognose zum Zeitpunkt seiner Rückkehr wollte der Löwen-Kapitän nicht abgeben. "Genaue Angaben wollen wir dazu nicht machen, weil wir in der Öffentlichkeit und für mich keinen Stress machen möchten, dass ich daran festgehalten werde und ich in Ruhe meine Reha machen kann", so Verlaat weiter: "Gesundheitlich, körperlich könnte es mir besser gehen. Natürlich juckt es extrem mehr, wenn man immer nebendran stehen muss. Man hat immer das Gefühl, man ist weg von der Mannschaft."

Volland fällt in Wiesbaden aus, bei Dähne besteht noch Hoffnung

Am Sonntagnachmittag sind die Löwen beim Tabellenzehnten SV Wehen Wiesbaden gefordert. Kevin Volland wird die Partie verpassen. Der Angreifer hatte sich gegen Köln eine tiefe Fleischwunde am Knie zugezogen und wird vorerst pausieren müssen. Wer Volland ersetzt, wollte oder konnte Interims-Coach Alper Kayabunar auf der Spieltags-Pressekonferenz am Donnerstag noch nicht sagen.

"Wir versuchen, eine super Lösung für diese Position zu finden." Sigurd Haugen, der für den Routinier gegen Köln ins Spiel kam, machte seine Sache ordentlich. "Er hat viel Dynamik reingebracht, hat die Gelb-Rote Karte gezogen und das vermeintliche 3:2 durch seinen Lauf in die Tiefe vorbereitet", lobte Kayabunar.

Hoffnung besteht immerhin bei Stammkeeper Thomas Dähne, der das Köln-Spiel verletzungsbedingt kurzfristig verpasste und durch René Vollath ersetzt wurde. Über einen Einsatz der Nummer eins werde nach dem Abschlusstraining am Samstag entschieden, so Kayabunar.