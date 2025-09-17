Am Ende gibt es keinen Jubel für die Giesinger Spätis. Trotz spannender Schlussphase reicht es nicht für einen Punkt. Die Löwen wurden gerade in der ersten Hälfte ähnlich auseinandergeschraubt, wie die alten Flutlichtmasten im Ostseestadion, die heute ihr letztes Spiel sahen. Keine guten Nachrichten wird es wohl von Kapitän Verlaat geben. Er musste in der ersten Halbzeit raus. Das sah nach längerer Pause aus. Wir melden uns gleich schon mit den Noten. Eure AZ Redaktion sagt danke fürs Mitlesen und Mitfiebern. Schönen Abend – wir lesen uns am Samstag um 16:30 Uhr im Liveticker.
3. Liga im Liveticker: Hansa Rostock gegen den TSV 1860 - Sechzig verliert an der Ostsee
Der TSV 1860 kassiert in Rostock die erste Pleite der Saison. Der AZ-Liveticker zum Nachlesen.
Spielende
Was für eine Spannung am Ende.
Letzte Ecke im Spiel
Letzte Aktion: Beinahe köpft Dähen ein.
Steinkötter auf Hobsch. Gerade noch gerettet.
Da passiert noch was!
Die Löwen stehen ruhig im Aufbau und wirken nicht kopflos. Es muss nur ein vernünftiger Angriff durchkommen.
Flipper im Strafraum. Hobsch kann einen Ball nicht richtig annehmen.
Rittmüller verursacht einen Einwurf. Auch das gibt Zeit für Hansa. Noch ist nichts passiert in der Nachspielzeit.
Rostock versucht, den Ball in den Löwen-Strafraum zu schlagen.
Schiffer foult im Gegenangriff, das gibt Zeit.
Fünf Minuten gibt es extra. Es wird tatsächlich nochmal wild. Wir posten jetzt die einzelnen Chancen schnell herunter.
🔄 Auswechselung bei Hansa Rostock: Krohn und Gebuhr kommen für Gürleyen und Krauß.
Tor! 2:1 - Sean Dulic
Und jetzt wird es noch einmal spannend. Nach einer Ecke von Philipp stochert Dulic den Ball ins Tor. Keeper Uphoff bleibt zu lange auf der Linie.
Schlussphase bei 1860 gegen Hansa Rostock: Kommen die Giesinger Spätis?
Es fehlen weiterhin die zündenden Ideen bei den Löwen. Das riecht ganz stark nach der ersten Saisonniederlage. Immer mal wieder gibt es einen Eckball. Rostock lauert nur noch auf Konter.
Gelbe Karte für Tunay Deniz
Im Zweikampf mit Krauß macht Deniz einen zu großen Schritt und tut sich selbst weh. Wechseln kann Glöckner nicht mehr.
So ganz langsam müssten die Giesinger Spätis mal loslegen, falls es hier noch einmal spannend werden soll. Im Moment sieht es nicht danach aus. Es fehlt der strukturierte Plan.
24.303 Zuschauer sind da.
🔄 Auswechselung bei Hansa Rostock: Naderi und Dirkner kommen für Holten und Harenbrock.
Das Spiel flacht ein wenig ab. Die Rostocker pusten ordentlich durch. Die Löwen versuchen mit Eckbällen vors Tor zu kommen - ohne Erfolg bis jetzt.
🔄 Auswechselung bei 1860 München: Hobsch kommt für Wolfram.
Rostock rettet sich im Moment nur durch Konter und die Hoffnung auf gute Freistoßmöglichkeiten. Eben stoppte Schifferln einen Angriff. Schuster haut den Freistoß knapp neben das Tor.
Zwanzig Minuten noch. Inzwischen reden wir hier über ein ausgeglichenes Spiel. Trotzdem fehlen den Löwen noch die wirklich guten Offensiv-Aktionen. Am Rand malt Coach Glöckner auf einer großen Taktiktafel seine Anweisungen und zeigt sie Wolfram.
🔄 Auswechselung bei Hansa Rostock: Fatkič kommt für Dietze
Der anschließende ruhende Ball kommt aber zu zentral aufs Tor.
Gelbe Karte für Marvin Rittmüller
Das hat Krauß ganz schlau gemacht. Im Konter will er nur dieses Foul und die gute Freistoß-Position.
Wir hatten im Vorbericht geschrieben, wir achten mal darauf, wie lange die Kraft bei den Rostockern heute reicht. In der Vergangenheit war so ab dieser Minute langsam der Akku leer.
Gelbe Karte für Justin Steinkötter
Sinnig war das Foul nicht. Aber mit dieser Grätsche gegen Krauß zeigt er einfach mal: Wir sind noch da.
1860 gegen Hansa live: Die Löwen werden stärker
Beste Phase der Löwen jetzt. Eben kam Philipp ansehnlich zum Abschluss. Eine Flanke von Wolfram war nur ein paar Zentimeter zu lang. Pfanne lässt sich auf dem Platz behandeln, um ein wenig den Rhythmus zu stören.
So ganz langsam kommen die Löwen in Fahrt. Sie lassen sich zumindest nicht mehr so vorführen wie in Hälfte eins. Die Einwechselspieler machen sich gut und bringen sich in Szene.
Deniz bringt etwas Schwung ins Spiel. Seine Flanke kann Mejdr kurz vor dem Tor klären. Den anschließenden Eckball kann Rittmüller nicht verwerten.
Gibt diese Aktion den Löwen ein wenig Mut? Gegenwärtig läuft der Ball etwas besser. Gefahr entsteht aber nicht.
Jetzt hat auch Hansa-Keeper Uphoff seinen Bock geschossen. Einen Pass spielt er voll in die Füße von Deniz. Sein Heber ist aber zu schwach und flach. Hansa kann retten.
Ein schnelles Tor für die Löwen und wir sind hier wieder voll im Spiel. Die Gastgeber treibt es aber schon wieder in den ersten Sekunden nach vorne. Dietze kam am Elfmeterpunkt frei zum Schuss.
🔄 Auswechselung bei 1860 München: Steinkötter, Philipp und Deniz kommen für Haugen, Jacobsen und Voet.
Anpfiff 2. Halbzeit
Weiter geht's.
Schiri Prigan kann weitermachen. Ganz rund läuft er noch nicht wieder auf den Platz.
Es verzögert sich hier gerade alles etwas. Wahrscheinlich liegt es an der Schiri-Behandlung. Unten stehen schon drei neue Löwen bereit.
Es halten sich im Stadion die Gerüchte, dass Schiri Felix Prigan behandelt wird. Mal schauen, ob er gleich weitermachen kann. Bis jetzt hat er das Spiel fast perfekt geleitet.
1860 mit Horror-Halbzeit in Rostock
Morgen werden es 25 Grad in München - die Löwen sind aber schon im tiefen Winterschlaf. Eine Horror-Halbzeit zum Vergessen spielten die Giesinger im Ostseestadion. Zu keiner Sekunde kamen sie mit dem Offensiv-Druck des FCH zurecht. Verlaat musste zudem verletzt raus. Eine erste Ferndiagnose: Muskelfaserriss.
Wir schlagen vor: Wir vergessen diese 45 Minuten kurzfristig und sind gleich wieder da.
Halbzeitpause
Pause. Zum Glück!
Gelbe Karte für Benno Dietze
Christiansen bekommt vom Hansa-Mann ordentlich eine mitgegeben. Auch das war unnötig.
Rostock zeigt Gnade und filetiert die Löwen nicht komplett vor der Halbzeit. Dähne lässt sich viel Zeit beim Abstoß. Drei Minuten gibt es extra.
Die Löwen sind dreifach geschockt. Jetzt gilt es, sich irgendwie in die Halbzeit zu retten. Immerhin der Mega-Druck von Rostock hat in den letzten Minuten nachgelassen.
Auswechslung TSV 1860 München - Raphael Schifferl kommt für Jesper Verlaat
Verlaat humpelt in die Kabine, das sieht gar nicht gut aus per Ferndiagnose.
1860 Liveticker: Verlaat muss verletzt runter
Es wird wirklich immer schlimmer. Verlaat liegt am Boden und deutet an: Auswechseln. Er hält sich den linken Oberschenkel und bekommt auf dem Platz direkt einen Verband. Beim Auftreten nach einem Zweikampf mit Dietze gab es einen falschen Schritt. Alleine gehen kann er nicht mehr.
Tor! 2:0 - Maximilian Krauß
Haben wir gesagt, kann nur besser werden? Ne! Es wird immer schlimmer. Die Löwen stellen die Defensivarbeit ein und kassieren das nächste Ding. Nach Kombination schließt Krauß durch die Beine von Dähne ab.
8:1 zeigt die Torschuss-Statistik für die Gastgeber. Es kann ja nur besser werden für die Löwen.
Tor! 1:0 - Benno Dietze
Das ist sowas von verdient. Krauß bringt den Ball schön zu Dietze. Max Christiansen war im Zweikampf ganz woanders.
Eine halbe Stunde ist rum. Die Gastgeber aus dem Norden haben richtig Lust auf Vollgas-Offensive. Die Löwen kommen mit diesem Druck nicht zurecht und wirken noch gar nicht angekommen im Ostseestadion. Gute Nachricht: Noch kein Gegentor.
Wieder steht der Löwen-Keeper im Mittelpunkt. Mit gaaaanz langem Bein rettet er gegen Holten. Zuvor hatte Voet sich im Strafraum vergrätscht. Dähne zeigt dem Schiri mit seinen Handschuhen an: Ball gespielt.
Auf der anderen Seite hat der FCH mal wieder eine Ecke. Dähne kann sie abfangen. Traut er sich nach seinem Fehlabwurf nicht mehr, das Spiel schnell zu machen?
Wolfram liegt nach einem Angriff im Mittelkreis. Nur ganz langsam berappelt er sich.
Die Löwen sind weiterhin einen Schritt zu spät in jeder Aktion. Sie versuchen nur auf die Hansa-Aktionen zu reagieren.
Jetzt tatsächlich mal ein Eckball für den TSV .... doch nichts Gefährliches entsteht daraus.
1860 Liveticker: Die Löwen haben ordentlich Schwein gehabt
Also hier ist ja wirklich jeder Löwe von der Rolle. Dähne wirft einen Ball direkt in die Angriffsfüße der Rostocker. Krauß kann am Ende nicht veredeln.
Ganz schwache erste Viertelstunde der Münchner. Sie haben überhaupt keinen Zugriff aufs Spiel. Was muss passieren? Es würde helfen, wenn der ein oder andere Angriff mal vernünftig gespielt wird. Oder wenn wir kleiner denken: Mal kein Ballverlust, bitte.
Gelbe Karte für Sigurd Haugen
Karten-Festival an der Ostsee. Im Angriff haut der Löwen-Stürmer Pfanne einfach mal um. Unnötig.
Es geht weiter für Dähne. Am Rand diskutiert Glöckner mit Verlaat. Die beiden sind nicht zufrieden.
Hansa macht einfach weiter. Holten legt mit Außenrist auf Bergh ab. Dähne kann retten. Er scheint sich aber ein wenig verletzt zu haben.
In der Wiederholung sieht man dem sonst so abgezockten Verlaat die Erschrockenheit an. Die Löwen sind im Moment noch gar nicht auf dem Feld. Rostock macht aber auch wirklich Druck.
Gelbe Karte für Jesper Verlaat
Und jetzt ist auch schon Verlaat verwarnt. Er musste im Sprint gegen Krauß die Hände zur Hilfe nehmen.
Gelbe Karte für Siemen Voet
Für das Foul zuvor gibt es noch die Strafe.
🚨 Lattenknaller von Hansa. Was war das denn? Holten nutzen einen Vorteil aus dem Spielverlauf und knallt direkt aufs Tor.
Wolfram hat sich auf der Zehnerposition eingerichtet. Im Heimblock brennen die Pyros. Kapitän Franz Pfanne testet Keeper Dähne gleich mal mit einem Fernschuss. Es ist schon gut was los hier.
Anpfiff 1. Halbzeit
Los geht's. Die Löwen starten mit: Dähne - Dulic, Verlaat, Voet - Rittmüller, Christiansen, T. Jacobsen, Pfeifer, Wolfram - Haugen, Niederlechner
Genug Fan-Schwärmerei. Jetzt ist Fußball! Die Löwen spielen in ihren weißen Shirts. (Sorry, Hansa Forever läuft immer noch a cappella.)
Hier hat wirklich jeder Heim-Fan einen Schal in der Hand, ein tolles Bild auf allen Tribünen.
Kurz Ruhe mal Leute! Jetzt läuft "Hansa Forever". Hört man sich als Fußball-Liebhaber gerne an. Die Teams kommen auf den Rasen.
So, jetzt wird’s zum ersten Mal richtig laut: Die Hansa-Aufstellung wird losgebrüllt.
1860 Coach Glöckner: "Es wird maximale Gegenwehr geben"
Coach Glöckner im Interview: "Taktisch wird sich hier nicht viel ändern mit der Hereinnahme von Wolfram. Wir wollen im Pressing eins gegen eins hoch anlaufen. Es wird maximale Gegenwehr geben, es ist eins der schwersten Auswärtsspiele, die man bestreiten kann in der Liga."
Inzwischen ist es hier schon richtig voll geworden im Stadion. 25.000 Fans werden gleich da sein. Erster Stimmung-Check: Super!
1860 Liveticker: Heute gegen Hansa Rostock
Und noch etwas Besonderes gibt es heute im Stadion. Ein letztes Mal sind die alten Flutlichtmasten in Benutzung. Die sehen ein wenig so aus, als wenn man seine Zahnbürste im Bad in ein Glas stellt. Die neuen Masten sind schon aufgebaut. Nach dem Abpfiff wird es eine Verabschiedung geben.
Ein wenig Stadion-Liebe für das Ostseestadion: Hier befinden sich die Fankurven nicht hinter dem Tor, sondern jeweils hinter den Ecken. Auch der Gästebereich der Löwen ist in die Ecke gebaut. Rund 600 Löwen sind mitgereist.
Jetzt sind die Löwen auf dem Platz zum Warmmachen. Noch ist nicht viel los im Stadion. Es gibt sogar noch Tickets, weil drüben in der Ostkurve sogenannte "Pufferzonen" aufgelöst wurden.
Vor rund einer Stunde kam die Mannschaft entspannt ins Stadion gestiefelt. Das geht im wunderbaren Ostseestadion nicht anonym durch einen Spielertunnel, sondern direkt vor der Haupttribüne entlang. Der Bus parkte in einer der Zufahrten hinter der Eckfahne.
Aber jetzt zu 1860. Die Giesinger Jungs sind heute Morgen aus Ingolstadt mit dem Privatflieger nach Rostock geflogen. Seit 11 Uhr sind sie an der Ostsee. Zurück geht es erst morgen früh. Auf gleiche Weise.
Wir werden heute auch mal auf den Fitness-Zustand der Gastgeber schauen. In den letzten Spielen ging es ab der 65. Minute oft rapide bergab mit dem Tempo.
In Rostock hofft man hier auf den Dreier. Um das Ostseestadion herum wird schon früh in der Saison vom Sechs-Punkte-Spiel gesprochen. Denn so richtig läuft es im Norden noch nicht.
Die Aufstellung von 1860 München gegen Hansa Rostock
Für den gesperrten Volland rückt Wolfram in die Startelf.
1860 - Hansa Rostock Liveticker
Moin, Servus und herzlich willkommen zum Fußball-Leckerbissen am Mittwoch. Die Löwen Jungs müssen in Rostock ran - wir sind im Liveticker dabei und schauen gleich mal auf die Aufstellung.
