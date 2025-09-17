3. Liga im Liveticker: Hansa Rostock gegen den TSV 1860 - Sechzig verliert an der Ostsee

1860 mit Horror-Halbzeit in Rostock

Morgen werden es 25 Grad in München - die Löwen sind aber schon im tiefen Winterschlaf. Eine Horror-Halbzeit zum Vergessen spielten die Giesinger im Ostseestadion. Zu keiner Sekunde kamen sie mit dem Offensiv-Druck des FCH zurecht. Verlaat musste zudem verletzt raus. Eine erste Ferndiagnose: Muskelfaserriss.

Wir schlagen vor: Wir vergessen diese 45 Minuten kurzfristig und sind gleich wieder da.