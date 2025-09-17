Noten zu Hansa Rostock gegen den TSV 1860: Verlaat muss verletzt runter, Volland-Ersatz schwach
Audio von Carbonatix
Der TSV 1860 bleibt in der Dritten Liga in Rostock sieglos. Die Mannschaft von Trainer Patrick Glöckner verliert im Ostseestadion mit 1:2. Die Löwen-Kicker in der Einzelkritik.
Dulic mit Tor-Debüt gegen Rostock
Thomas Dähne - Note 3: Er tat, was er konnte, aber gegen Dietze (31.) und Krauß (34.) war Sechzigs Nummer eins chancenlos. Zuvor hatte Dähne mehrfach gerettet und auch seinem Ärger Luft gemacht.
Sean Dulic - Note 4: Begann mit einem dicken Bock (6.), der fast bestraft worden wäre. Schwer für ihn, im blauen Tohuwabohu kühlen Kopf zu behalten. Steigerung und Tor-Debüt (89.) nach der Pause.
Verlaat kassiert früh die vierte Gelbe Karte
Jesper Verlaat - Note 5: Die womöglich schwere Verletzung in der 36. Minute war das i-Tüpfelchen eines verkorksten Abends. Früh kassierte der Kapitän die vierte Gelbe (7.) und fand nie zu Sicherheit.
Siemen Voet - Note 5: Die schnelle Verwarnung (6.) limitierte sein Spiel und die Zweikampfführung. Traute sich danach offenbar nicht mehr, konsequent zuzupacken und wurde ausgewechselt.
Christiansen beim 0:1 viel zu passiv
Marvin Rittmüller - Note 4: Sein Heimdebüt war überzeugend, der erste Auswärtsauftritt hielt nicht Schritt. Defensiv wie offensiv zu zögerlich.
Max Christiansen - Note 5: Zunächst relativ unsichtbar, was beim Löwen-Gesamteindruck fast einer positiven Anmerkung gleichkam. Dann vor dem 0:1 viel zu passiv und mitverantwortlich.
Thore Jacobsen - Note 5: Mühte sich wie gewohnt, aber war auch neben der Spur. Übernahm nach dem Verlaat-Aus die Kapitänsrolle, aber nur bis zur Auswechslung zur Pause.
Wolfram wird Rolle als Volland-Vertreter nicht gerecht
Manuel Pfeifer - Note 4: Eine gute Flanke mit dem linken Außenrist (18.), mehr war offensiv nicht zu sehen. Defensiv bot auch er viele Räume an.
Maximilian Wolfram - Note 5: Viel Verantwortung als Volland-Vertreter in der Startelf, dieser Rolle wurde er nicht gerecht. Fühlte sich im zweiten Abschnitt auf der linken Seite sichtlich wohler.
Florian Niederlechner - Note 4: Bei allem Bemühen fand auch er keine Wege durch die Hansa-Abwehr. Fehlte ihm Volland für die Kombinationen?
Philipp brachte frischen Wind
Sigurd Haugen - Note 5: Die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte ging schief, er war völlig abgemeldet, die Auswechslung nur konsequent.
Raphael Schifferl - Note 3: Rückte nach der Verlaat-Verletzung in dessen Rolle und stabilisierte den Defensivverbund etwas.
David Philipp - Note 4: Brachte nach dem Wechsel frische Energie und war beteiligt, dass Sechzig zumindest ein anderes Gesicht zeigte.
Steinkötter zeigte sich sehr fleißig
Tunay Deniz - Note 4: Kam zur bis dahin besten 1860-Chance (50.). Brachte ein bisschen mehr Ball- und Pass-Sicherheit ins Spiel.
Julius Steinkötter - Note 4: Wollte seine Bewährungsmöglichkeit und war immerhin sehr fleißig, wenn auch ohne Fortune.
Patrick Hobsch - Note 4: Kam als letzte Hoffnung (76.) ins Spiel. Zu spät? Undankbare Rolle, wenn so wenig zusammengeht.
- Themen:
- FC Hansa Rostock
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen