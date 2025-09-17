Der TSV 1860 kassiert bei Hansa Rostock die erste Saisonpleite. So hat der AZ-Reporter die Löwen gesehen. Die Münchner in der Einzelkritik.

Der TSV 1860 um Kapitän Jesper Verlaat erwischte keinen guten Tag in Rostock.

Der TSV 1860 bleibt in der Dritten Liga in Rostock sieglos. Die Mannschaft von Trainer Patrick Glöckner verliert im Ostseestadion mit 1:2. Die Löwen-Kicker in der Einzelkritik.

Dulic mit Tor-Debüt gegen Rostock

Thomas Dähne - Note 3: Er tat, was er konnte, aber gegen Dietze (31.) und Krauß (34.) war Sechzigs Nummer eins chancenlos. Zuvor hatte Dähne mehrfach gerettet und auch seinem Ärger Luft gemacht.

Sean Dulic - Note 4: Begann mit einem dicken Bock (6.), der fast bestraft worden wäre. Schwer für ihn, im blauen Tohuwabohu kühlen Kopf zu behalten. Steigerung und Tor-Debüt (89.) nach der Pause.

Verlaat kassiert früh die vierte Gelbe Karte

Jesper Verlaat - Note 5: Die womöglich schwere Verletzung in der 36. Minute war das i-Tüpfelchen eines verkorksten Abends. Früh kassierte der Kapitän die vierte Gelbe (7.) und fand nie zu Sicherheit.

Siemen Voet - Note 5: Die schnelle Verwarnung (6.) limitierte sein Spiel und die Zweikampfführung. Traute sich danach offenbar nicht mehr, konsequent zuzupacken und wurde ausgewechselt.

Christiansen beim 0:1 viel zu passiv

Marvin Rittmüller - Note 4: Sein Heimdebüt war überzeugend, der erste Auswärtsauftritt hielt nicht Schritt. Defensiv wie offensiv zu zögerlich.

Max Christiansen - Note 5: Zunächst relativ unsichtbar, was beim Löwen-Gesamteindruck fast einer positiven Anmerkung gleichkam. Dann vor dem 0:1 viel zu passiv und mitverantwortlich.

Thore Jacobsen - Note 5: Mühte sich wie gewohnt, aber war auch neben der Spur. Übernahm nach dem Verlaat-Aus die Kapitänsrolle, aber nur bis zur Auswechslung zur Pause.

Wolfram wird Rolle als Volland-Vertreter nicht gerecht

Manuel Pfeifer - Note 4: Eine gute Flanke mit dem linken Außenrist (18.), mehr war offensiv nicht zu sehen. Defensiv bot auch er viele Räume an.

Maximilian Wolfram - Note 5: Viel Verantwortung als Volland-Vertreter in der Startelf, dieser Rolle wurde er nicht gerecht. Fühlte sich im zweiten Abschnitt auf der linken Seite sichtlich wohler.

Florian Niederlechner - Note 4: Bei allem Bemühen fand auch er keine Wege durch die Hansa-Abwehr. Fehlte ihm Volland für die Kombinationen?

Philipp brachte frischen Wind

Sigurd Haugen - Note 5: Die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte ging schief, er war völlig abgemeldet, die Auswechslung nur konsequent.

Raphael Schifferl - Note 3: Rückte nach der Verlaat-Verletzung in dessen Rolle und stabilisierte den Defensivverbund etwas.

David Philipp - Note 4: Brachte nach dem Wechsel frische Energie und war beteiligt, dass Sechzig zumindest ein anderes Gesicht zeigte.

Steinkötter zeigte sich sehr fleißig

Tunay Deniz - Note 4: Kam zur bis dahin besten 1860-Chance (50.). Brachte ein bisschen mehr Ball- und Pass-Sicherheit ins Spiel.

Julius Steinkötter - Note 4: Wollte seine Bewährungsmöglichkeit und war immerhin sehr fleißig, wenn auch ohne Fortune.

Patrick Hobsch - Note 4: Kam als letzte Hoffnung (76.) ins Spiel. Zu spät? Undankbare Rolle, wenn so wenig zusammengeht.