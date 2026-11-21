Unter dem Strich hat der e.V. einen Gewinn von knapp 1,4 Millionen Euro erzielt.
FC-Bayern-JHV jetzt im Liveticker: Kane erfolgreich operiert – Hainer stichelt gegen 1860
Am Samstag findet im BMW Park die Jahreshauptversammlung des FC Bayern statt. Verfolgen Sie die Veranstaltung ab 11 Uhr im AZ-Liveticker!
Zunächst spricht Mayer über die finanzielle Situation des e.V. Ein eher trockenes Thema, wie er selbst zugibt. Es geht um Abschreibungen, den Kostenaufwand für Reisen der Mannschaften und ähnliches.
Nun folgt Tagesordnungspunkt 2: Dem Rechenschaftsbericht der beiden Vizepräsidenten. Den Anfang macht der erste Vize Dieter Mayer.
Damit ist die Rede von Herbert Hainer dann auch beendet. Nun werden die Spielerinnen verabschiedet. Sie müssen sich auf ihr nächstes Spiel am Montag vorbereiten.
Wie AZ-Kollege Koch berichtet, soll Michael Ott heute auch wieder in der Halle sein. Der hatte sich in den vergangenen Jahren den Ruf des Chef-Kritikers erarbeitet und war bei einer JHV vor einigen Jahren sogar persönlich mit Uli Hoeneß aneinandergeraten, als es um das umstrittene Katar-Sponsoring ging. Ob er sich heute bei den Wortmeldungen wieder ans Rednerpult stellt?
Zur Feier der neuen Rekordmarke wird die Allianz Arena am Abend mit der 500.000 auf der Fassade erstrahlen. "500.000 Mitglieder können nicht falsch liegen. Wir verzeichnen zurzeit weit über 1.000 Anmeldungen pro Woche", erklärt Hainer.
Der Kakadu darf natürlich auch nicht fehlen! Der Talismann der Bayern ist heute sogar in XXL-Ausführung in der Halle!
Hainer blickt auf die Struktur der Vereinsfamilie: Das Durchschnittsalter der Mitglieder liege bei 36 Jahren, knapp ein Viertel sei unter 18 Jahre alt und rund 70.000 Mitglieder seien seit mindestens 20 Jahren beim FC Bayern. Der Verein habe mittlerweile Mitglieder in 152 verschiedenen Ländern. In 31 Staaten werde der Klub von jeweils genau einem Mitglied vertreten – beispielsweise auf Jamaika, Mauritius oder in Andorra.
Die erste Bestmarke des heutigen Tages: Der FC Bayern hat nun tatsächlich die Schallmauer von 500.000 Mitgliedern durchbrochen. Mitgliederstärkster Verein der Welt waren die Münchner vorher ohnehin schon.
Jetzt kommt Hainer auf den Viessmann-Deal zu sprechen. "Kapital ist elementar. Es wird aber nie die Identität des Vereins bestimmen", verspricht er den Mitgliedern: "Geld kann die Entwicklung eines Clubs unterstützen - es wird dennoch niemals festlegen, wofür der FC Bayern steht. Unsere DNA hat kein Preisschild – weil sie unbezahlbar ist. Ein Verein braucht starke Partner, und die haben wir."
Wegen Derby-Sieg: Hainer-Spitze gegen 1860
Und eine kleine Spitze gegen die Blauen darf natürlich auch nicht fehlen, als Hainer auf den Sieg der Amateure im Stadtderby spricht. "Unsere Kleinen sind zu groß für euch, haben unsere Fans gesungen. Dem gibt es nichts hinzuzufügen", so der Präsident.
Ein großes Kompliment spricht Herbert Hainer an Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund für die Entwicklung der Mannschaft aus: "Diese Mannschaft gewinnt nicht nur – sie begeistert uns alle: Woche für Woche, das ist der Anspruch des FC Bayern."
Als nächstes wendet sich der Präsident an Michael Olise, in dem er den nächsten heißen Kandidat für den Ballon d'Or sieht. Dass der Franzose in Interviews eher zurückhaltend auftritt, ist Hainer egal. "Uns ist Einer viel, viel lieber, der mit dem Ball am Fuß, als mit dem Mikrofon vor der Nase Ausrufezeichen setzt. Gute Besserung, lass dich nicht verbiegen und bleib so, wie du bist", sagt der Bayern-Präsident.
Großer Applaus brandet auf, als sich Hainer an Vincent Kompany wendet. Der Belgier hat bei den Fans wirklich einen Stein im Brett.
Zunächst preist Hainer Weltfußballer Harry Kane. "Manche Spieler tragen ein Trikot, andere werden Vereinsgeschichte. Ja, wir haben viel investiert – aber wir haben so viel Harry Kane bekommen", sagt der Präsident. Auch für den FC Bayern sei es eine Ehre, einen Spieler wie ihn in seinen Reihen zu haben.
Los geht's mit TOP 1: Dem Bericht des Präsidenten. Herbert Hainer geht ans Rednerpult. "Den gestrigen Abend habe ich mir anders vorgestellt", leitet Hainer seine Rede ein.
Sowas aber auch: Die zweite Mannschaft kann heute nicht hier sein, weil sie um 14 Uhr in Eltersdorf spielen soll. Die Bayern hatten erfolglos um eine Verlegung des Spiels gebeten, sodass das Team zu seinem Auswärtsspiel angereist ist. Nun wurde die Partie aber abgesagt, weil der Platz unbespielbar ist...
Hainer: Kane wurde noch in der Nacht operiert
Herbert Hainer wünscht Harry Kane und Michael Olise, die sich beim gestrigen Spiel verletzt haben, alles gute und schnelle Genesung. Kane wurde nach seinem Syndesmoseriss in der Nacht bereits operiert, bei Olise sehe es besser aus, so Hainer.
Als Max Viessmann, der nach dem Einstieg seines Konzerns bei der FC Bayern München AG Teil des Aufsichtsrats ist, von Hainer begrüßt wird, gibt es vereinzelte Buhrufe. Der vor einigen Wochen verkündete 250-Millionen-Euro-Deal wird bei Teilen der Fans kritisch gesehen.
Hainer: Hoeneß ist krankheitsbedingt nicht anwesend
"Uli ist heute leider krank zu Hause", bestätigt nun auch Präsident Herbert Hainer bei seiner Begrüßung.
Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge sind ebenfalls nicht in der Halle, wie AZ-Sport-Chefreporter Maximilian Koch von vor Ort berichtet.
Neben Sportvorstand Max Eberl sind auch Sportdirektor Christoph Freund und Marketing-Vorstand Rouven Kasper in der Halle anwesend. Selbiges gilt für die Frauenmannschaft der Münchner. Die Männer sind heute übrigens nicht da und genießen nach dem gestrigen Spiel gegen Köln ihren freien Tag, bevor morgen dann die traditionellen Fanklub-Besuche anstehen.
Zur Einstimmung wird ein Video mit Highlights der kickenden Männer und Frauen sowie der Basketballer aus der vergangenen Saison gezeigt. Die haben schon einiges zu feiern, die Bayern.
Zu den Klängen der Vereinshymne betreten Präsident Herbert Hainer mit seinen Vizes sowie Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen das Podium.
Die Halle füllt sich zunehmend, in gut zehn Minuten geht's los!
Werfen wir vor Beginn der Veranstaltung einen Blick auf die Tagesordnung:
- TOP 1: Bericht des Präsidenten
- TOP 2: Rechenschaftsbericht der Vizepräsidenten
- TOP 3: Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über den Jahresabschluss
- TOP 4: Entlastung des Präsidiums
- TOP 5 : Wahl der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für den Jahresabschluss
- TOP 6: Bestätigung der Ernennung des Zweiten Vizepräsidenten
- TOP 7: Bericht des Vorstands der FC Bayern München AG
- TOP 8: Verschiedenes
Ein großes Gesprächsthema unter den Fans sind bei der heutigen JHV natürlich auch die Aussagen von Karl-Heinz Rummenigge über Jamal Musiala, die der ehemalige Vorstandsboss gestern Abend nach dem Remis gegen Köln getätigt hat. Hier geht's zur ausführlichen Meldung.
Das dürfte die Stimmung bei der JVH trüben! Die Bayern trennen sich von Köln nur mit 1:1 und müssen zudem monatelang auf Harry Kane verzichten, der sich einen Syndesmosebandriss zugezogen hat.
Bevor am Samstag die Jahreshauptversammlung ansteht, muss der FC Bayern am Freitagabend erstmal noch auf dem Rasen ran. Um 20.30 Uhr empfangen die Münchner in der Allianz Arena den 1. FC Köln.
Hallo und herzlich willkommen im AZ-Liveticker! Am Samstag steht für den FC Bayern im BMW-Park die diesjährige Jahreshauptversammlung statt. Verfolgen Sie die Veranstaltung ab 11 Uhr live!