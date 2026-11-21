Als nächstes wendet sich der Präsident an Michael Olise, in dem er den nächsten heißen Kandidat für den Ballon d'Or sieht. Dass der Franzose in Interviews eher zurückhaltend auftritt, ist Hainer egal. "Uns ist Einer viel, viel lieber, der mit dem Ball am Fuß, als mit dem Mikrofon vor der Nase Ausrufezeichen setzt. Gute Besserung, lass dich nicht verbiegen und bleib so, wie du bist", sagt der Bayern-Präsident.