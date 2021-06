EM-Achtelfinale im Liveticker: England gegen Deutschland  Dienstag live

Wembley calling! Am Dienstagabend geht es für die deutsche Nationalmannschaft im Achtelfinale der Europameisterschaft in London gegen England. Nach dem Beinahe-Aus am vergangenen Mittwoch gegen Ungarn will sich das Team von Joachim Löw, dessen Amtszeit als Bundestrainer im Falle einer Niederlage vorbei wäre, wieder von seiner besseren Seite zeigen. Gute Nachrichten gab es schon vorweg: Thomas Müller hat seine Kapselverletzung überstanden und wird wohl wieder in die Startelf rücken. Selbiges gilt wohl für Leon Goretzka, der die Deutschen gegen Ungarn mit seinem späten Treffer erlöste. Verfolgen Sie die Partie ab 18 Uhr im AZ-Liveticker!