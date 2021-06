EM im Liveticker: Deutschland gegen Ungarn - Endstand 2:2

Tor! 2:2 - Leon Goretzka

Tor für Deutschland durch Leon Goretzka! Neuer Spielstand: 2:2.

Tooor für Deutschland! Musiala wuselt sich von der linken Seite in den Strafraum und legt den Ball gut in die Mitte. Goretzka fasst sich ein Herz und hämmert den Ball per Vollspann auf den Kasten der Ungarn. Gulasci ist noch dran, kann die Kugel aber nicht abwehren. Stand jetzt steht Deutschland im Achtelfinale! Was für ein irres Spiel!