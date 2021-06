EM im Liveticker: Deutschland gegen Ungarn am Mittwochabend live

Vorrunden-Aus oder Gruppensieg? Nach dem furiosen 4:2-Sieg gegen Portugal ist für die deutsche Nationalmannschaft nun wieder alles drin. Zum Abschluss der Gruppenphase gastiert am Mittwochabend Ungarn in der Münchner Fußball-Arena. Das Team von Trainer Marco Rossi zeigte sich in den beiden bisherigen Partien gegen die großen Favoriten Portugal (0:3) und Frankreich (1:1) als äußerst unangenehmer Gegner und kann sich als Tabellenletzter ebenfalls noch Chancen aufs Weiterkommen ausrechnen. Die DFB-Elf muss zum Abschluss der Vorrunde womöglich auf Thomas Müller verzichten, der sich am Samstag eine Kapselverletzung im Knie zugezogen hat. Verfolgen Sie die Partie zwischen Deutschland und Ungarn am Mittwoch ab 21 Uhr im AZ-Liveticker!